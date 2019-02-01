4 причины, почему январский счет за ЖКХ намного больше, чем декабрьский

Почему опять так подорожало ЖКХ? Этот вопрос задали жители Барнаула, получившие квитанции за январь. Вопрос для января традиционный, но в 2019 году есть свои особенности, в которых разбирался altapress.ru.

1. Выросли тарифы

С 1 января, хоть и немного, но подорожали все коммунальные услуги. Это произошло впервые за много лет — раньше тарифы увеличивались только в середине года. А связано этом с увеличение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

В итоге на 1,7% увеличилась цена гигакалории, кубометра воды, на 1,56−1,78% киловатт-часа. На 32−40 копеек возросла и плата за капремонт. По расчетам председателя ТСЖ Константина Емешина, в 2,3 раза увеличился и платеж за вывоз мусора.

Константин Емешин,

председатель правления ТСЖ «Красноармейский , 53»:

В среднем в 2018 году дом платил за ТБО по 8 750,94 рублей в месяц. В январе общий объем начислений вырос в 2,3 раза к среднему — до 20 235 рублей. По сравнению с декабрем это больше на 36%.

Впрочем, доля платежей за мусор в общем счете за услуги ЖКХ составляет всего 2,432% (было 1,486%), рассчитал Константин Емешин. Больше всего мы платим за отопление.

Морозы. nsknews.info

2. Ударили морозы

ТСЖ и управляющие компании сдают показания 20−25 января. То есть январь в понимании коммунальщиков — это период с 20−25 декабря по 20−25 января.

Январь 2019 года был холоднее, чем предыдущий месяц, говорит Емешин. Это подтверждают и в алтайском филиале «Сибирской генерирующей компании»: средняя температура в период с 21 ноября по 20 декабря 2018 года составляла -12,6 градусов, а с 21 декабря 2018 по 20 января 2019 года была -18,1 градус.

Стало быть, увеличилась не только цена тепла (тариф), но и объем, который подавался в дом. Ну, и начисления за отопление получились более существенные.

Кстати, за самые серьезные морозы, которые случились в последние дни месяца, из-за таких дат снятия показаний счетчиков мы, получается, заплатим только в марте. Ведь они будут учтены только в февральской квитанции, которая придет к нам к 1 марта.

Счетчик воды. СС0.

3. Снятие показаний

Перед Новым годом многие управляющие просят жильцов передать показания счетчиков немного раньше. А в январе их снимают как обычно. Так что период, за который начисляются платежи, у многих в январе получается не 30 дней, а 32−34. Больше дней — больше потребляется кубометров, гигакалорий и киловатт-часов. И выше платеж.

«Но наше ТСЖ всегда передает показания в обычные дни — система „Город“ работает отлично и не требует сдавать показания раньше», — сказал Емешин.

В результате в доме Константина Емешина общий январский счет за услуги ЖКХ увеличился лишь на 3%. В других домах из-за более раннего снятия показаний в декабре рост, возможно, получился намного больше.

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4. Долгие праздники

Некоторую роль в увеличении январского счета за услуги ЖКХ могли играть и новогодние праздники. Люди больше недели сидели дома, и больше обычного лили воду и жгли свет. Потребление увеличилось по сравнению с декабрьским — вырос и платеж.

Кстати, чем больше людей в квартире, тем больше за праздники вылили воды и сожгли киловатт-часов. Если, конечно, в квартире стоят счетчики. А вот отопление от количества проживающих не зависит.