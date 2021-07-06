Природный газ в Алтайском крае снова подорожал, но уложился в антимонопольные рамки

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов утвердило новые, более высокие цены на природный газ для населения с 1 июля. Природный газ подрастет в цене на 2,8−2,9%, сообщили в тарифном ведомстве. И таким образом рост цен на голубое топливо уложилось в рамки, обозначенные приказом Федеральной антимонопольной службы.

До 87-го километра

Для потребителей, получающих газ по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» (до участка 87 км — граница Алтайского края), цены на природный газ для населения поднимутся с 6,64 до 6,83 рублей за кубометр (с НДС). Прирост составит 2,9%.

Для потребителей, использующих газ для отопления (или для отопления и одновременно на другие цели) розничные цены на природный изменятся с 6638,86 до 6826,50 рублей за 1 тыс. кубометров (с НДС). Прирост — 2,8%.

По этим ценам будут платить жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих районов.

Газ. СС0

С 87-го километра

Цена газа, поступающего по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» (участок 87 км — Горно-Алтайск), с 1 июля увеличится с 7,78 до 8,00 рублей за кубометр, или на 2,8%.

Для потребителей, использующих газ для отопления (или для отопления и одновременно на другие цели) розничные цены на природный изменятся с с 7780,38 до 8000,08 рублей за 1 тыс. кубометров (с НДС). Прирост — 2,8%.

По этим ценам будут платить Белокуриха, Бийск, Алтайский, Зональный, Смоленский и Советский и ряд других районов.

Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

Почему подорожал газ

Увеличение цен связано с утверждением Федеральной антимонопольной службой новых оптовых цен на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями и предназначенный для продажи населению. В приказе ФАС от 2 июня 2021 года утвержден прирост цен на 3%.

В Алтайском крае новые цены на газ в 2021 году утверждены 28 июня решением № 61.

В 2020 году цены на природный газ повышали дважды: с 1 июля на 0,8%, а затем с 1 августа. За 13 месяцев с 2019 по 1 августа 2020 года цены на этот вид топлива поднялись на 2,8−2,9%.

Газ. архив ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

Как в других регионах

Надо сказать, что в апреле на круглом столе по газификации, организованном реготделением Общероссийского народного фронта, один из приглашенных экспертов засомневался, что газификация будет двигаться, если цены на газ и дальше будут расти.

По его оценкам, цены на природный газ с 87-го километра уже слишком высокие — «сжигать в печке дрова не менее выгодно, чем голубое топливо», — заявил он.

Тем не менее, розничные цены на природный газ подросли не только в Алтайском крае — в других регионах тоже — кроме, пожалуй, Омской области, где с 1 июля роста не было. Вот по каким ценам платят за газ с 1 июля на других территориях.

Газ. СС0

Санкт-Петербург , Ленинградская область: 6,808 ( отопление) до 6,949 рублей ( пищеприготовление) за кубометр.

Ленинградская область: 6,808 отопление) до 6,949 рублей пищеприготовление) за кубометр. Краснодарский край: 5,80 рублей ( Краснодар), 6,25−6,81 рублей за куб ( другие районы).

Краснодар), 6,25−6,81 рублей за куб другие районы). Калининградская область: от 9,54 до 9,80 рублей за куб.

Новосибирская область: от 5,564 рублей за куб ( на отопление) до 6,461 рублей ( пищеприготовление).

на отопление) до 6,461 рублей пищеприготовление). Омская область: от 5,49 ( на отопление) до 6,85−8,87 ( пищеприготовление+нагрев воды) рублей за кубометр.

на отопление) до 6,85−8,87 пищеприготовление+нагрев воды) рублей за кубометр. Ростовская область: от 6,559 рублей ( на отопление) до 6,71 ( пищеприготовление).

Газификация. Дмитрий Кудрявцев

Ранее altapress.ru сообщал, что с 1 июля в Алтайском крае подорожало электричество на 4,76−4,9% (для разных категорий потребителей. В Барнауле вода из крана стала дороже на 6,2%, тариф на водоотведение остался на прежнем уровне, а тепловая энергия подешевела на 5,4%.