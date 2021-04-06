Золотые трубы. В Барнауле обсудили, кто кует деньги на газификации и как не запороть ее новый этап

Великая газовая держава Россия запланировала мега-инвестиции в газопроводы внутри страны. Алтаю при этом достался самый щедрый среди всех регионов «кусок» : почти 60 млрд рублей — такие вложения раньше только снились. Но вот парадокс: сегодня возможность подключиться есть у 15 тыс. домовладений края. Но люди ее не используют. Им что, газ не нужен? В этом и других парадоксах газификации разбирались на круглом столе, организованном Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Несите ваши денежки

Активист ОНФ Николай Воробьев лично проверил, чего это стоит, подключиться к газу — в деньгах и в нервных клетках.

Дом, который он хочет газифицировать, расположен в садоводстве «Декоратор». В ИФК «Русьэнерго», куда он год назад подал заявку на подключение, ему выдали калькуляцию — подведение трубы к участку обойдется в 144 тыс. рублей.

Более того, газовики заявили: он подал не полный комплект документов. В нем, например, нет согласия собственника трубы, идущей по садоводству — физлица. А это согласие, по словам Воробьева, стоит еще 120 тыс.

Круглый стол ОНФ. Николай Воробьев ( справа). Анна Зайкова.

«То есть 120 тысяч плюс 144 тысяч — вот цена подключения до участка, до которого 155 метров», — возмущается активист.

В Барнауле три газораспределительных организации (ГРО): «Газпром Газораспределение Барнаул», ИФК «Русьэнерго» и «Сибгаз-Эксплуатация».

Потерпевший от газификации

Пока Воробьев разбирался в ценах и добывал недостающие документы, подоспело решение ГРО. В подключении ему отказали.

Газификация Алтая. Лидия Соколова

Отказ, правда, объяснили не упорством барнаульца, не желавшего платить запредельные суммы, а отсутствием технической возможности — дескать, все объемы газа в ближайших к нему газопроводах разобраны.

Воробьев воспринял это как вымогательство.

«От меня начали прятать техническую возможность. Потом выдали точку подключения за пределами садоводства — сказали, что от нее готовы провести трубу к моему участку. Если готовы — направьте в мой адрес подписанный договор. Не было этого. Я был вынужден обратиться в УФАС, „Русьэнерго“ оштрафовали на 100 тысяч», — кипятится активист.

Газификация. Дмитрий Кудрявцев

Воробьев себя называет потерпевшим и, честно говоря, не жалеет резких слов в адрес газовиков. Видно, что достало.

В ИФК «Русьэнерго» его случай мягко называет частным и объясняют: согласие от собственника газопровода — требование, предусмотренное постановлением правительств № 1314.

Так или иначе — отказ ГРО заключить договор на подключение антимонопольщики признали безосновательным. И два суда с ФАС согласились.

Цены не стоят на месте

Между тем, смета, которую выкатили Николаю Воробьеву, по алтайским меркам действительно чересчур велика. Если он на нее согласится, общие его затраты на газификацию дома превысят 350 тыс. рублей.

Ведь вся «внутрянка» — котел, краны, сигнализатор загазованности, проектирование и монтаж — обходится людям в 70−100 тыс. рублей, приводит данные Екатерина Волохова, зам гендиректора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Барнаул». Вот и считайте.

Круглый стол ОНФ. Александр Кощеев. Анна Зайкова.

В среднем же, по оценке Александра Кощеева, председателя комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула, газификация домовладения в городе стоит 200 тыс. рублей. Это на все про все: от подведения трубы к участку до покупки оборудования и его монтажа.

Однако цены не стоят на месте. Оборудование в дом ставят импортное или сделанное из зарубежных комплектующих. А курс евро, как назло, не в нашу пользу. «Мы не можем гарантировать, что цена не поднимется», — говорит Екатерина Волохова.

Плата растет

Впрочем, затраты на газификацию домовладения растут не только из-за курса иностранной валюты. Примерно пятую часть «чека» устанавливает государство — это как раз та плата за техприсоединение, в которую, можно сказать, уперся Николай Воробьев.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

Ее утверждает управление по тарифам для каждой ГРО. Еще в 2018 году для «Газпром Газраспределение Барнаул» ставка составляла 24,88 тыс. рублей (для случаев, когда надо строить газопровод протяженностью не более 200 метров от существующей ветки).

А вот к 2021-му она подросла до 49,7 тыс. рублей. При этом в категорию «до 200 метров» попадают и маленькие участки.

«Бывает, людям надо построить два метра до забора. И эти два метра тоже идут по 49 тыс. рублей», — говорит Вадим Круглов, директор фирмы «Сибгазстрой».

Газ. архив ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

Более экономные варианты в принципе существуют — но только если газопровод находится под рукой и строить ветку к дому не надо. Тогда подключиться можно лишь за 3,7 тыс. рублей, ну — максимум плюс 1−2 тыс., рассказала Ольга Сазон из управления по тарифам.

«Но не каждый заявитель об этом знает», — полагает она.

Жадность без границ

Ставка в 49 тыс рублей, как считает Вадим Круглов, для гражданина ставку газовики технично (и в рамках закона) регулярно обходят. К примеру, плата сильно возрастет, если на пути к дому встретится дорога и надо будет делать под ней прокол, говорит Круглов.

Круглый стол ОНФ. Ольга Сазон. Анна Зайкова.

Газ в таких случаях может стать роскошью. ОНФ собрал десятки договоров из 25 регионов, где за подключение домов нужно заплатить около 360 тыс. рублей, приводит пример «Российская газета».

В Челябинской области есть город Кыштым. Расстояние до газопровода 185 метров — то есть попадает под госрегулирование. Жителю сказали: нет технической возможности, все мощности разобраны. И за подключение домовладения предложили заплатить 11 млн рублей. Вот этот механизм ухода от регулирования, который нужно разрубать", — считает Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае.

Газификацией бийского Заречья намерен заняться другой инвестор. архив ООО «Теплоэнергогаз»

«Золотые трубы»

Вообще же, желающих заработать на тех, кто подключается к газу, — хоть отбавляй. Частное лицо на свои деньги проложило в поселке газопровод — и теперь «отбивает» затраты, взимая с будущих абонентов плату за согласие на их подключение.

Кое-кто из них и вовсе не видит границ, пользуясь положением маленького монополиста.

Есть так называемые «золотые» трубы. И у нас их достаточно много — это трубы, у которых есть собственник, построивший их инициативным способом. В Подмосковье предложили за подключение буквально двух метров к газопроводу, который является чей-то собственностью, ни много ни мало — 150 тысяч долларов", — говорит Сергей Войтюк.

Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк. Анна Зайкова.

Что особо удивительно (если не парадоксально): свою часть отщипывает и государство.

«Госпошлина в плате за технологическое присоединение составляет 22 тыс. рублей. То есть в этих 49 тысячах 44% - госпошлина, которая выставляется потребителю. Было бы очень хорошо уменьшить ее размер и снизить конечную плату за техприсоединение», — объяснила Ольга Сазон.

«Горная страна». Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

Печальная повесть

Охоту подключиться у людей отбивают, видимо, и сроки, в которые решается задача подключения к газу.

Кафе «Горная страна» (что на въезде в Бийск) предпринимателя Алексея Саламатова не могут подключить к газу с 2018 года — этой проблемой нынешней весной губернатор края поручил заняться в ручном режиме

Вадим Круглов, директор фирмы «Сибгазстрой», знает случай, когда 2,5 метра газопровода строили… три года. «У человека была построена котельная, и он ничего не мог сделать», — говорит он.

Круглый стол ОНФ. Вадим Круглов. Анна Зайкова.

Про такие истории, к слову, прежний губернатор Александр Карли говорил еще 11 лет назад: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о газификации Алтайского края».

Евгений Григоренко, замминистра строительства и ЖКХ края, утверждает: строят, порой, и четыре года. И даже пять.

Стартовые сроки прокладки трубы до потребителя — на самом деле восемь месяцев. Но «сроки формируются из определенного перечня работ, которые должна выполнить ГРО», — говорит Григоренко.

Круглый стол ОНФ. Евгений Григоренко. Анна Зайкова.

Кто в газ , кто по дрова

Тем временем сжигать в печке дрова уже не менее выгодно, чем голубое топливо. На части территорий Алтайского края (с 87-го километра) газ стоит 7,78 рублей за куб.

«При таких ценах что дровами топить, что газом пользоваться», — посчитал эксперт Геннадий Гилев.

По его словам, цена на газ примерно сравнялась с другими энергоносителями, в приведенных, конечно, параметрах.

Газ. СС0

«Почему мало люди переходят на газ? На новых сетях надо вложить сотню-другую — и человек рассуждает: да я на это столько дров куплю! Это одна из причин», — размышляет Геннадий Гилев.

Потребление падает

Так или иначе — в газификацию Алтайского края будут направлены большие деньги. 60 млрд рублей — это только затраты «Газпрома».

Еще 2 млрд вложит региональный бюджет, в том числе в 2021 году — 400 млн. Деньги пойдут на проектирование и строительство новых объектов или достройку старых, объяснил Евгений Григоренко. По словам чиновника, все обязательства краевая власть выполнит. Иного не дано.

Еще часть бюджетных денег пойдет на компенсацию затрат на газификацию льготным категориям: сегодня это сумма до 20 тыс. рублей, сумму увеличат до 50 тыс.

Возможно, расширят и число категорий льготников — сейчас на выплаты могут претендовать малоимущие одинокие семьи, дети войны и граждане (семьи) в трудной жизненной.

Ну, а пока потребление газа в крае устойчиво снижается, говорит Андрей Хмурович, депутат АКЗС и директор алтайского ЛПУ «Газпром Трансгаз Томск». «Есть ГРС, которые в зимний период работают на 70% мощности, а есть те, которые и до 10% недотягивают», — говорит он.

Участники круглого стола проанализируют ситуацию и к предстоящему заседанию Госсовета России, посвященному газификации, подготовят свои предложения, как расшить проблемные места.

Газификация. Жители края ее приветствуют. Altairegion22.ru

Что сделает «Газпром» в Алтайском крае