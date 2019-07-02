Саботаж или шантаж: почему на Алтае возникли проблемы с газификацией самого туристического района

В Алтайском районе возникли проблемы с газификацией самых популярных туристических мест — поселков Ая и Катунь, где расположены десятки турбаз и тысячи домовладений. Местные власти не знают, удастся ли им договориться с владельцами частных участков, чтобы по их территории провести трубу, и готовятся установить сервитут, то есть право пользования земли.

Власти не могут договориться с частниками

Проектировать газопровод низкого давления от ГРС в Нижнекаянче до поселков Ая и Катунь начинали еще в 2016 году. Но уже тогда стало ясно — простого решения не будет. Оказалось, что труба пойдет по природному парку Ая, где по закону строить линейные объекты запрещено (газопровод относится к таким). Об этом 21 июня в ходе дней АКЗС в Алтайском районе рассказал зампред экономического комитета Игорь Панарин. Работы отложили.

Сейчас к ним вернулись вновь — газ нужен и населению, и турбизнесу, говорит Александр Демин, депутат АКЗС от округа, куда входит Алтайский район. Стоит задача — разработать проект к 2020 году, сказал Панарин. Но глава района Сергей Черепанов и Александр Демин считают, что решить, каким путем пойдет маршрут, нужно в течение трех месяцев.

Газификацию нельзя вести без учета тарифных планов. Михаил Хаустов

Власти района сейчас готовят два возможных варианта, как может пройти газопровод. Самый «безопасный» — в обход природного парка и частных территорий. Но он длинный, по гористой местности и, соответственно, очень дорогой.

Самым оптимальным и коротким был бы маршрут вдоль трассы. Но он пройдет по частным участкам. «В свое время землю раздали в частную собственность бездумно», — сетует глава района.

Александр Демин,

депутат АКЗС по округу:

Проблема в том, что маршрут идет по частным участкам, и люди, мягко говоря, не хотят на них пускать, даже на те, которые мало освоены или вообще не освоены. Они или саботируют, или шантажируют. Условия ставят нереальные. Как им объяснить? Газ важен и для жителей, и для местного бизнеса. Везде говорится, что эта территория должна быть экологичной, ведем газ — и вот на что наталкиваемся.

Среди собственников участков, на большей части которых организованы турбазы, — барнаульцы, новосибирцы, кемеровчане, москвичи.

Сергей Черепанов,

глава Алтайского района:

Поговорить с большинством из них вообще проблематично. Их даже просто найти непросто. На самих же базах сидят нанятые работники. К ним приезжаешь, просишь показать документы. Они говорят: «Я ничего не знаю, звоните начальнику». Тому звонишь: «Я приеду месяца через два, поговорим». Так с каждым не наговоришься. А тут такой вопрос, что надо, чтобы кто-то «кровью подписался» под разрешением на проведение маршрута.

Озеро Ая. Евгения Родочинская

Сейчас в районе хотят наложить публичный сервитут на земли. В районной газете уже подали заявление о наложении такого сервитута с указанием всех участков. 1 июля в 14.00 закончился срок принятия заявлений и возражений по данному вопросу от собственников указанных земель. Если их не будет, то администрация района примет решение о наложении сервитута. И сможет приступить к проектированию. На 27 июня ни одного заявления местным властям не поступило.

Впрочем, это вряд ли означает, что сервитут удастся установить без проблем — собственники участков вряд ли сдадутся без боя.

Расстояние от ГРС до Аи — 22 км. Но точную длину газопровода из-за всех проблем рассчитать сейчас сложно. А значит, и его стоимость, говорит глава района.

Кто сможет получить газ?

Газ. СС0

В поселках Катунь и Ая — около 1 тыс. домовладений, живут порядка 3 тыс. человек. Подключить к газу в случае его появления смогут также соцобъекты: больницу, школу, детсад, клубы. Также голубое топливо смогут завести себе многочисленные турбазы.

Почему Алтайский район уникальный в газификации?

Из 20 ГРС Алтайского края 3 — в Алтайском районе. Такой роскоши больше нет ни в одном муниципалитете края. При этом из 25 населенных пунктов, по словам Черепанова, газифицированы только три. И в них голубое топливо есть, мягко говоря, не в каждом доме.

Так, по словам Игоря Панарина, в райцентре возможность подключиться к газу есть у 880 домовладений из 6,6 тыс., а газифицировано 406. Это около 6% от общего числа домов.

В Старобелокурихе статистика получше: 695 домовладений из 712 могут быть подключены к газу, газифицированы 384. То есть около 50%. В селе три газовых котельных: в школе, детсаду и клубе.

Газовая котельная. altairegion22.ru

Одной из причин называли опасения людей по поводу слишком высокой цены подключения дома. Одному из жителей села Алтайского назвали сумму в 200 тыс. рублей. Такая цифра отпугнула многих. Однако на самом деле, подчеркнул Панарин, подключение стоит намного меньше.

По словам Черепанова, подвести газ до двора стоит около 25 тыс., от забора до дома еще примерно столько. «То есть по минимуму с учетом котла и счетчика можно тысяч в 70 уложиться», — подсчитал он.

В районе провели большое совещание по поводу подключения с участием газовиков, представителей минстроя, депутатов. Представители компании «Газпром газораспределение Барнаул» согласились провести при поддержке администрации района большую разъяснительную работу с жителями.