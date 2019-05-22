Томенко договорился с «Газпромом» о завершении строительства газопровода до Ребрихи

Во время рабочей встречи в Москве 22 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко и член правления ПАО «Газпром», начальник Департамента по работе с органами власти России Владимир Марков, договорились о завершении строительства газопровода до Ребрихи, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече рассмотрели вопросы взаимодействия правительства Алтайского края и компании «Газпром» для дальнейшей газификации региона. Кроме подтверждения планов по завершению строительства газопровода до села Ребриха, обсудили реализацию и других направлений совместной работы.

Напомним, 13 октября 2016 года в крае стартовал проект газификации западных и юго-западных районов региона: началось строительство магистрального газопровода до Ребрихи и газораспределительной станции в этом селе.

Магистральный газопровод Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск дотянули до конечной точки еще в 2008 году. И с тех пор и краевые власти, и сами газовики не раз заявляли о предстоящем в ближайшие годы начале второго этапа газификации края и движении по новому направлению — западному и юго-западному.

В 2016 году речь шла о том, что природный газ со временем придет в Славгород и Рубцовск. А начнется проект со строительства магистральной ветки до Ребрихи. Но старт проекта не раз откладывался, пока наконец в апреле 2015 года на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Александра Карлина не согласовали условия строительства уже окончательно и бесповоротно и не заключили соглашение.

Почему проваливается газификация на Алтае

Altapress.ru писал, что Алтайский край газифицирован только на 16%. Об этом сообщил Иван Гилев, глава краевого минстроя. Из 76 сельских поселений, к которым проведена труба, только 12 в полной мере пользуются голубым топливом.

Конкретные примеры привел Альберт Лунев, глава экономического комитета АКЗС. Например, в Смоленском построили ГРС, потенциально к газу могли подключиться 855 домовладений, но сделали это только 417, или 43%. В Калманке газифицировать дома теоретически могут все, но воспользовались возможностью лишь 41%.

Такая статистика «убивает» любые переговоры с «Газпромом» о дальнейшей газификации региона.

Власти края решили изменить тактику: если раньше населенный пункт считался газифицированным, когда к нему подводили трубу, то теперь в расчет будет приниматься именно число реально подключенных домовладений. А для этого придется более серьезно вкладывать в строительство внутрипоселковых сетей.