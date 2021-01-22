Продвижение сайта в социальных сетях

Сайт — это не только визитка компании, но и отличный способ сбора заявок. Но что делать, если в поиске сайт имеет плохие позиции, а на услуги по продвижению средств нет? Нужно вспомнить, где покупатель проводит больше всего времени.

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Есть три способа расширения воронки продаж с помощью социальных сетей.

Таргетинг

Самый простой вариант продвижения сайта. Рекламную кампанию можно настроить даже с личной страницы (то есть заводить официальную страницу компании не требуется).

Рекламные кабинеты любой социальной сети позволяют выбрать аудиторию (по возрасту, полу, интересам), географию (вплоть до радиуса 500 метров от точки на карте) и бюджет на день либо на весь период рекламной кампании. По заданным параметрам будет просчитан примерный охват (показы).

Реклама в группах , у блогеров

Этот способ дороже таргетинга, так как ценники у групп и знаменитостей с большой аудиторией немалые. В то же время мнению медийной личности люди поддаются больше, чем рекламной записи в ленте.

Для того чтобы интеграция дала большой выхлоп, нужно понимать целевую аудиторию блогера/группы. И важно проверить, не являются ли подписчики накрученными. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисами либо запросить у администратора группы/блогера статистику о приросте подписчиков за последние несколько месяцев. Если в графике есть резкий скачок, значит человек о своей популярности врёт, а реклама не принесёт желаемого эффекта.

Официальная страница компании

Если компания уже имеет вес на рынке и постоянного покупателя, то профиль в социальной сети станет для неё бонусом. Это позволит не только делиться новостями, акциями и новинками, но и перенаправлять клиентов на сайт для дальнейшего совершения покупки.

Этот способ сложнее, так как следует ответственно подойти к наполнению страницы. Минимальные требования для ведения страницы в социальных сетях:

Оформление страницы в корпоративном стиле.

Заполненные поля профиля о компании , контакты , ссылки , товары ( если необходимо).

контакты ссылки товары если необходимо). Регулярная публикация постов ( минимум 2−3 в неделю).

минимум 2−3 в неделю). Работа с комментариями и отзывами.

Активное взаимодействие с аудиторией в виде конкурсов , опросов , эфиров и т.д.

Все три способа позволяют перенаправлять лидов из любой социальной сети на сайт компании и получать заказы не зависимо от его позиций в поисковых системах. Однако нельзя забывать, что сайт должен быть удобным и полезным для пользователя. Иначе он покинет сайт.

Материал подготовлен специалистами компании Top Line. Чтобы оставить заявку на seo-раскрутку сайта, достаточно позвонить нам или написать через форму на top-line.moscow.