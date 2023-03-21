21 марта
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Продюсеры барнаульского проекта «Родился — Пригодился» сняли спортивное шоу

Студия креативных решений для бизнеса OSTRO, которая уже разработала и реализовала такие региональные медиапроекты как «Родился — Пригодился», проект о первом пилоте из Барнаула Run Tema Run, подкаст о бизнесе и маркетинге в регионе «Что делать. Дальше» и другие, выпустила первый выпуск спортивного шоу «Выпусти пар», в котором обычные люди из кардинально разных профессий соревнуются между собой, в новых для себя видах спорта.

Спортивное шоу «Выпусти пар».
Спортивное шоу «Выпусти пар».
Фото: Никита Тушев.

По словам генерального продюсера Тушева Никиты, проект призван показать жителям Алтайского края, что занятие спортом может начаться в любом возрасте и в любой профессии.

Хочется видеть больше людей у нас в Алтайском края занимающихся спортом, даже не профессионально. И очень здорово, что нам удалось создать качественный медиа-продукт который не похож на региональный очень надеемся что он, будет помогать людям узнавать о разных видах спорта и конечно же интересных людях которые проживают в нашем регионе, — говорит Никита Тушев.

В сезоне планируется показать 10 выпусков о разных видах спорта, сюда входит фехтование, стрельба из лука, дзюдо, хоккей, баскетбол и еще много других спортивных направлений. Особую благодарность создатели шоу выражают министерству спорта Алтайского края за помощь в вопросах связи со спортивными федерациями. Сейчас уже можно посмотреть первый выпуск, в котором видеограф и автомобильный перекупщик пробуют себя в фехтовании.

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