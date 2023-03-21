По словам генерального продюсера Тушева Никиты, проект призван показать жителям Алтайского края, что занятие спортом может начаться в любом возрасте и в любой профессии.
Хочется видеть больше людей у нас в Алтайском края занимающихся спортом, даже не профессионально. И очень здорово, что нам удалось создать качественный медиа-продукт который не похож на региональный очень надеемся что он, будет помогать людям узнавать о разных видах спорта и конечно же интересных людях которые проживают в нашем регионе, — говорит Никита Тушев.
В сезоне планируется показать 10 выпусков о разных видах спорта, сюда входит фехтование, стрельба из лука, дзюдо, хоккей, баскетбол и еще много других спортивных направлений. Особую благодарность создатели шоу выражают министерству спорта Алтайского края за помощь в вопросах связи со спортивными федерациями. Сейчас уже можно посмотреть первый выпуск, в котором видеограф и автомобильный перекупщик пробуют себя в фехтовании.