Студия креативных решений для бизнеса OSTRO, которая уже разработала и реализовала такие региональные медиапроекты как «Родился — Пригодился», проект о первом пилоте из Барнаула Run Tema Run, подкаст о бизнесе и маркетинге в регионе «Что делать. Дальше» и другие, выпустила первый выпуск спортивного шоу «Выпусти пар», в котором обычные люди из кардинально разных профессий соревнуются между собой, в новых для себя видах спорта.