Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» объявили новогодний конкурс, победители которого получат современную технику.

Новогодний конкурс рисунков продлится до 28 декабря, участники: дети от 5 до 14 лет, живущие в Барнауле. Авторы лучших работ получат современный планшет «iPad», новый смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция», а также множество сладких призов!

Участникам конкурса необходимо нарисовать рисунок формата А4, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем. Рисунок необходимо отправить на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru

В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря, а в самый волшебный день в году — 31 декабря участники получат свои заслуженные награды!

Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива» и ИД «Алтапресс».

— Этот новогодний конкурс мы совместно со строительной компанией «Жилищная Инициатива» решили провести с целью популяризации темы развития нашего родного Барнаула. Нам очень важно и интересно, как видят дети образ будущего своего города, каким представляют его через 10, 20, а может и 50 лет. Авторов лучших работ мы наградим перед самым Новым годом современными и очень нужными призами — отметил автор проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития г. Барнаул и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».