Профсоюз строителей Алтайского края в гостях у «Стройберга».

Председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Замороко Андрей Александрович, совместно с генеральным директором Михаилом Валерьевичем Дыровым организовали экскурсию по территории завода силикатного кирпича «Стройберг».

В промышленном туризме приняли участие члены ППО из следующих коллективов: «Специалисты рынка недвижимости АК», Алтайский архитектурно-строительный колледж (КГБПОУ), проектный институт «Сибгипросельхозмаш», представители ТПП, холдинг безопасности «NoDanger», ООО «Рибут» в лице коммерческого директора Петренко Ольги Витальевны, ООО «Замок-плюс» в лице заместителя директора Кузьменко Елены Геннадьевны.

Данная туристическая концепция увлекательна и познавательна. Экскурсию сопровождает компетентный экскурсовод, которым на время стал Разумов Геннадий Борисович, руководитель производства, который познакомил участников мероприятия как с продуктами предприятия, так и техпроцессами для их производства.

А заводу есть, что показать, рассказать и чем гордиться!

Еще в 1942 году из Харькова эвакуировали оборудование для изготовления силикатного кирпича. Меньше чем за год завод построили на месторождении песка. Так, силикатный завод стал неким «приложением» к эвакуированным в Барнаул промышленным гигантам.

В 1989 году на базе завода создали кооператив «Силикатчик», который в 1995 году стал ОАО ПКФ «Силикатчик». Производственные мощности наращивались, технологии стали развиваться, но кирпич все еще производился на механических прессах револьверного типа.

Сегодня завод создает кирпич по высоким европейским стандартам, адаптируя его к российским условиям. И в планах — только наращивать темпы развития, осваивать новые виды изделий и отвечать на все запросы своих клиентов.

Из силикатного кирпича от «Стройберга» построены как жилые, так и социальные объекты в Барнауле и за его пределами — в Новоалтайске, Рубцовске, Новосибирске, Красноярске…

В течение двух месяцев продолжался цикл экскурсий. Генеральный директор завода Михаил Валерьевич Дыров лично встречал туристов. Общались на темы истории создания предприятия, производства продукции, в свою очередь, туристы делились с ним своими впечатлениями.

Заинтересованность людей, даже далеких от производства, очевидна! За время проведения экскурсий задано много разных, важных вопросов. И за нестандартный, по мнению туристов вопрос, председателем профсоюза строителей Андреем Замороко, была отмечена нагрудным значком профсоюза строителей, член ППО «Специалисты рынка недвижимости АК», Титова Анжелика Юрьевна.

Направление промышленного туризма сегодня актуально и дает возможность посетить действующие предприятия нашего города, познакомиться с работой их производств.

Такие экскурсии способствуют развитию бренда, популяризуют рабочие профессии, способствуют развитию личности. Позволяют совмещать отдых с познанием нового.