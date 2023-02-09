9 февраля
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Потребитель

Производители пива попросили Совфед поддержать дистанционную торговлю алкоголем

Ассоциация производителей пива попросила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко поддержать дистанционную торговлю алкоголем, пишет РИА Новости.

Пиво.
Пиво.
Открытые источники.

Ассоциация производителей пива считает, что важно легализовать этот канал продаж, чтобы обелить рынок.

Опыт России и мира показал, что радикальные запреты вызывают всплески правонарушений, отмечает ассоциация.

Снятие ограничения позволит нивелировать теневой рынок. Кроме того, это увеличит акцизные и налоговые сборы.

Утверждается, что возраст заказчика можно контролировать, в том числе через проверку QR-кода и подтверждения получения заказа именно покупателем.

Ранее сообщалось, что производство пива подорожает в 2023 году.

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