Производители пива попросили Совфед поддержать дистанционную торговлю алкоголем

Ассоциация производителей пива считает, что важно легализовать этот канал продаж, чтобы обелить рынок.
Опыт России и мира показал, что радикальные запреты вызывают всплески правонарушений, отмечает ассоциация.
Снятие ограничения позволит нивелировать теневой рынок. Кроме того, это увеличит акцизные и налоговые сборы.
Утверждается, что возраст заказчика можно контролировать, в том числе через проверку QR-кода и подтверждения получения заказа именно покупателем.
Ранее сообщалось, что производство пива подорожает в 2023 году.