Прокачайте продажи и маркетинг на конференции в Барнауле

Почему каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на «Формуле бизнеса»?
— Это конференция, где вы получите руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж, легкого управления командой.
Кто спикеры?
Эксперты из реального бизнеса:
- Евгений Жигилий, член экспертного совета международной ассоциации профессионалов продаж IASP;
- Елена Белякова, ведущий менеджер партнерского отдела Битрикс24;
- Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь;
- Максим Милосердов, журналист с 20-летним опытом, главный редактор и продюсер телеканала «Катунь 24», автор книг по стратегиям общения;
- Игорь Странцов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга «ИнПро», основатель частного колледжа нового поколения «Тьютория»;
- Василий Чинчевой, совладелец IT-компании X3Group, бизнес-аналитик, инженер. Более 16 лет в IT-индустрии.
В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению, потому что спикеры не льют воду, а дают концентрат знаний.
Что будет кроме выступлений?
1. Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Барнаула. Найдете клиентов, партнеров, договоритесь о совместных проектах.
2. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.
Почему бесплатно?
— Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.
Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу.
Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании X3Group
по телефону: +7 (3852) 55-58-07 или e-mail: hello@x3group.ru
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