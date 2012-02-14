Проверка слухов. Правда ли, что в России введут тотальный контроль доходов простых людей

Для учета семейных доходов основной массив информации у налоговых органов имеется. Нет лишь части сведений (например, размера получаемых пенсий, пособий, стипендий и т.д.). Но возможности постоянно расширяются.
«Мы можем увидеть многое, не контактируя непосредственно с гражданами», — пояснили в управлении ФНС.
Аналитические исследования, направленные на выявление рисков неуплаты налогов, в ФНС проводят с помощью современных технологий. А не за счет раздувания штатов: наоборот, численность сотрудников ФНС устойчиво сокращается.
Нет смысла составлять реестр домохозяйств простых обывателей и устанавливать контроль за движением средств по их счетам и картам.
Такого рода администрирование будет громоздким и дорогостоящим, а главное — нецелесообразным и неэффективным.
К тому же, если контроль будет избыточным, мы получим обратный эффект — уход в тень доходов, отказ от инструмента безналичных расчетов, рост наличного оборота и т. д. А это, согласитесь, шаг назад.
Сегодня о введении тотального контроля доходов и расходов граждан речь не идет.
«Да, мы контролируем доходы граждан с точки зрения их происхождения и полноты уплаты налогов с этих сумм. Но делаем это дифференцированно, руководствуясь принципом — контроль там, где есть риски», — объяснили в ФНС.
Сегодня правовая основа для контроля за соответствием доходов и расходов семьи отсутствует. И такая задача в стране не ставится.
Но если президент или правительство ее поставят и если в законы внесут изменения, выполнение этой задачи налоговой службе по силам.
А вот в антикоррупционном законодательстве такое сопоставление доходов и расходов действует.
Банки обязаны сообщать в ФНС об открытии или закрытии счета, изменении реквизитов счета физлица, не являющегося предпринимателем. А также выдавать выписки по операциям на счетах физлиц (смотрите статью 86 Налогового Кодекса).
Как правило, информация о движении денег по счету физлица запрашивается посредством мотивированного запроса.
Это происходит, когда у ФНС есть основания считать, что гражданин скрывает доходы, подлежащие налогообложению. Добросовестным гражданам опасаться нечего.
Борьба с теневыми доходами, неформальной занятостью, серыми зарплатами — основная цель налоговых органов.
Мы исходим из того, что это наносит ущерб бюджету, ставит в неравные условия граждан, создавая конкурентные преимущества тем, кто пренебрегает законом. И лишает социальных гарантий тех, кто получает не задекларированные доходы.
Если говорить о незаконном предпринимательстве (когда человек не регистрируется в ФНС, не декларирует доходы и не платит с них налоги), то налог подлежит начислению только тогда, когда сформирована доказательственная база.
Когда у сотрудника ФНС все-таки возникают претензии к физлицам, связанные с получением ими доходов, предъявление налоговых претензий на основе одних только данных о движении денежных средств на счетах недопустимо.
Налоговики обязаны сформировать документально подтвержденную доказательственную базу, свидетельствующую о нарушении.
Налоговая служба ориентирована на добровольное уточнение гражданами своих налоговых обязательств. Если доказано, что налог не уплачен, ФНС предлагает добровольно представить декларации и оплатить, сэкономив на уплате пени и штрафов.
Если человек откажется, суммы начислений будут заактированы и предъявлены к оплате. На это решение он может написать жалобу в вышестоящие налоговые органы и обратиться в суд.