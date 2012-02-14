Проверка слухов. Правда ли, что в России введут тотальный контроль доходов простых людей

2 Будут ли в России составлять реестр домохозяйств , чтобы финансы каждой семьи взять под контроль?

Нет смысла составлять реестр домохозяйств простых обывателей и устанавливать контроль за движением средств по их счетам и картам.

Такого рода администрирование будет громоздким и дорогостоящим, а главное — нецелесообразным и неэффективным.

К тому же, если контроль будет избыточным, мы получим обратный эффект — уход в тень доходов, отказ от инструмента безналичных расчетов, рост наличного оборота и т. д. А это, согласитесь, шаг назад.