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14 февраля -12°C

Проверка слухов. Правда ли, что в России введут тотальный контроль доходов простых людей

Разговоры о том, что налоговая служба вот-вот возьмет под контроль доходы простых граждан, слышны все чаще. Говорят, что будет создан реестр домохозяйств, а налоговики станут сопоставлять доходы и расходы семей и задавать трудные вопросы тем, кто живет не по средствам. В управлении ФНС по краю прокомментировали эти предположения. Суть ответа: возможности есть, а смысла нет. Да и команда не поступала.

Налоговая служба побеждает правовой нигилизм IT-технологиями.
Налоговая служба побеждает правовой нигилизм IT-технологиями.
pixabay.com
1 Есть ли у ФНС возможности контролировать доходы и расходы простых граждан?

Для учета семейных доходов основной массив информации у налоговых органов имеется. Нет лишь части сведений (например, размера получаемых пенсий, пособий, стипендий и т.д.). Но возможности постоянно расширяются.

«Мы можем увидеть многое, не контактируя непосредственно с гражданами», — пояснили в управлении ФНС.

Аналитические исследования, направленные на выявление рисков неуплаты налогов, в ФНС проводят с помощью современных технологий. А не за счет раздувания штатов: наоборот, численность сотрудников ФНС устойчиво сокращается.

ФНС.
ФНС.
www.nalog.ru
2 Будут ли в России составлять реестр домохозяйств, чтобы финансы каждой семьи взять под контроль?

Нет смысла составлять реестр домохозяйств простых обывателей и устанавливать контроль за движением средств по их счетам и картам.

Такого рода администрирование будет громоздким и дорогостоящим, а главное — нецелесообразным и неэффективным.

К тому же, если контроль будет избыточным, мы получим обратный эффект — уход в тень доходов, отказ от инструмента безналичных расчетов, рост наличного оборота и т. д. А это, согласитесь, шаг назад.

Доходы. Налоги.
Доходы. Налоги.
pixabay.com
3 Ставят ли власти перед ФНС задачу взять под контроль доходы и расходы простых граждан?

Сегодня о введении тотального контроля доходов и расходов граждан речь не идет.

«Да, мы контролируем доходы граждан с точки зрения их происхождения и полноты уплаты налогов с этих сумм. Но делаем это дифференцированно, руководствуясь принципом — контроль там, где есть риски», — объяснили в ФНС.

4 Намерены ли власти заняться сопоставлением доходов и расходов семей?

Сегодня правовая основа для контроля за соответствием доходов и расходов семьи отсутствует. И такая задача в стране не ставится.

Но если президент или правительство ее поставят и если в законы внесут изменения, выполнение этой задачи налоговой службе по силам.

А вот в антикоррупционном законодательстве такое сопоставление доходов и расходов действует.

Наличные. Отмывание денег.
Наличные. Отмывание денег.
pixabay.com
5 Может ли ФНС контролировать поступление денег на карточки граждан?

Банки обязаны сообщать в ФНС об открытии или закрытии счета, изменении реквизитов счета физлица, не являющегося предпринимателем. А также выдавать выписки по операциям на счетах физлиц (смотрите статью 86 Налогового Кодекса).

Как правило, информация о движении денег по счету физлица запрашивается посредством мотивированного запроса.

Это происходит, когда у ФНС есть основания считать, что гражданин скрывает доходы, подлежащие налогообложению. Добросовестным гражданам опасаться нечего.

Теневые доходы.
Теневые доходы.
pixabay.com
6 Эксперты считают, что в теневом секторе России работает около 13 млн человек. ФНС намерена их «прищучить»?

Борьба с теневыми доходами, неформальной занятостью, серыми зарплатами — основная цель налоговых органов.

Мы исходим из того, что это наносит ущерб бюджету, ставит в неравные условия граждан, создавая конкурентные преимущества тем, кто пренебрегает законом. И лишает социальных гарантий тех, кто получает не задекларированные доходы.

Если говорить о незаконном предпринимательстве (когда человек не регистрируется в ФНС, не декларирует доходы и не платит с них налоги), то налог подлежит начислению только тогда, когда сформирована доказательственная база.

Налоговые уведомления.
Налоговые уведомления.
архив УФНС России по Алтайскому краю
7 Может ли ФНС, проверив банковскую карту гражданина, потребовать заплатить налог?

Когда у сотрудника ФНС все-таки возникают претензии к физлицам, связанные с получением ими доходов, предъявление налоговых претензий на основе одних только данных о движении денежных средств на счетах недопустимо.

Налоговики обязаны сформировать документально подтвержденную доказательственную базу, свидетельствующую о нарушении.

8 Какие последствия ждут тех людей (физлиц), которых поймали на неуплате налога?

Налоговая служба ориентирована на добровольное уточнение гражданами своих налоговых обязательств. Если доказано, что налог не уплачен, ФНС предлагает добровольно представить декларации и оплатить, сэкономив на уплате пени и штрафов.

Если человек откажется, суммы начислений будут заактированы и предъявлены к оплате. На это решение он может написать жалобу в вышестоящие налоговые органы и обратиться в суд.

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