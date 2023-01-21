21 января
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Прозрачный телевизор показали Лукашенко

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали телевизор с прозрачной матрицей, сообщает БЕЛТА.

Новая разработка "Горизонта".
Новая разработка "Горизонта".
president.gov.by

Презентация сделанного в республике гаджета прошла на выставке «Беларусь интеллектуальная».

Гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Предко рассказал, что это разработка — устройство послезавтрашнего дня. Сейчас аппараты производятся под заказ, но вскоре начнется их массовое производство, пишет Lenta.ru.

Прозрачные телевизоры могут появиться в авто премиум-класса — прозрачный экран будет использоваться как перегородка между водителем и пассажиром.

Ранее трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей.

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