Прозрачный телевизор показали Лукашенко

Презентация сделанного в республике гаджета прошла на выставке «Беларусь интеллектуальная».

Гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Предко рассказал, что это разработка — устройство послезавтрашнего дня. Сейчас аппараты производятся под заказ, но вскоре начнется их массовое производство, пишет Lenta.ru.

Прозрачные телевизоры могут появиться в авто премиум-класса — прозрачный экран будет использоваться как перегородка между водителем и пассажиром.

Ранее трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей.