Прозрачный телевизор показали Лукашенко

Презентация сделанного в республике гаджета прошла на выставке «Беларусь интеллектуальная».
Гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Предко рассказал, что это разработка — устройство послезавтрашнего дня. Сейчас аппараты производятся под заказ, но вскоре начнется их массовое производство, пишет Lenta.ru.
Прозрачные телевизоры могут появиться в авто премиум-класса — прозрачный экран будет использоваться как перегородка между водителем и пассажиром.
Ранее трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей.
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