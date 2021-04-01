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Прямые рейсы на юг и новые — в города-миллионники: аэропорт Барнаула скорректировал расписание

Международный аэропорт Барнаул перешел на весенне-летнее расписание, сообщила его пресс-служба в официальном Instagram. Из сообщения также следует, что количество рейсов в Екатеринбург и Красноярск увеличится — в целом деятельность воздушных ворот Алтайского края, так сказать, оживает.

В Барнаульском аэропорту.
В Барнаульском аэропорту.
@ barnaul_airport

На юг

Рейсы в Симферополь будет выполняться четыре рейса в неделю. «Уральские авиалинии» начнут программы полетов 1 мая. Ранее сообщали, что Nordwind начнет летать 5 июня.

Прямые рейсы в Сочи запланировала авиакомпания «ИрАэро» с 30 мая. В настоящий момент ведется формирование расписания и переговоры с рядом авиакомпаний, поэтому возможно увеличение количества рейсов по данному направлению.

А вот на зарубежный юг — в Турцию — прямые рейсы из Барнаула выполняться не будут, ранее сообщал altapress.ru.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

На север и запад

30 марта авиакомпания «ЮТэйр» возобновила полеты в Сургут, частота, по сравнению с прошлым годом, увеличилась до двух рейсов в неделю.

С 25 апреля авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы в Санкт-Петербург (дата начала несколько скорректирована). Улететь в северную столицу можно будет по средам и воскресеньям.

А с 2 июля «Аэрофлот» передает собственные рейсы авиакомпании «Победа», они будут выполняться в аэропорт Шереметьево.

Самолет авиакомпании &quot;Победа&quot;.
Самолет авиакомпании «Победа».
алтай. рф

Субсидируемые маршруты

В 2021 году продолжится выполнение полетов по субсидируемым маршрутам: в Новосибирск («S7»), Омск («ЮТэйр»), Томск («СиЛА»), Красноярск («КрасАвиа», «ЮВТ АЭРО»), Екатеринбург («Ред Вингс») и Казань («ЮВТ АЭРО»). По-прежнему два раза в неделю авиакомпания Ан-28 и L-410 будут летать в Белокуриху.

И вот какие изменения грядут на субсидируемых маршрутах.

Самолет авиакомпании &quot;СиЛА&quot;.
Самолет авиакомпании «СиЛА».
mintrans22.ru
  • С 1 мая количество рейсов в Екатеринбург увеличится с трех до пяти в неделю.
  • С 15 июля по 26 августа авиакомпанией «КрасАвиа» будет добавлен еще один рейс к имеющимся двум по маршруту Красноярск-Барнаул-Красноярск.
  • «ЮВТ АЭРО» летом продлит воскресный рейс из Казани до Красноярска, что позволит совершать перелеты в Красноярск до 4 раз в неделю.

Ну, а подробности можно уточнить на сайте аэропорта в разделе «Расписание».

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