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Потребитель

Путин поручил увеличить импорт продуктов из стран СНГ

Россия увеличит импорт сельхозпродукции из стран СНГ. Это необходимо для стабилизации цен на продукты.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств», — отмечается в документе.

Федеральной антимонопольной службе президент поручил обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в магазинах, пишет bfm.ru. Первый доклад ФАС должна представить до 1 сентября. А далее служба будет отчитываться ежеквартально.

В правительстве обсудят, как снизить цену на так называемый борщевой набор, который значительно подорожал из-за увеличения стоимости транспортных услуг.

Цены на овощи в Алтайском крае будут снижать с помощью ярмарок.

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