Путин поручил увеличить импорт продуктов из стран СНГ

«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств», — отмечается в документе.
Федеральной антимонопольной службе президент поручил обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в магазинах, пишет bfm.ru. Первый доклад ФАС должна представить до 1 сентября. А далее служба будет отчитываться ежеквартально.
В правительстве обсудят, как снизить цену на так называемый борщевой набор, который значительно подорожал из-за увеличения стоимости транспортных услуг.
Цены на овощи в Алтайском крае будут снижать с помощью ярмарок.