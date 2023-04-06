Пять заблуждений о курсах веб разработчика, в которые верят 80% людей

Веб-разработка — одно из самых востребованных направлений деятельности в IT. Это высокооплачиваемая работа, успех в которой зависит от умений и навыков, накопленных знаний. Чтобы стать программистом, необходимо пройти обучение, закончить курсы и получить соответствующий сертификат. К карьере веб-разработчиков стремятся многие. Но мешают заблуждения относительно обучения. Выделим пять главных «мифов» о курсах веб-разработчика.

Обучение не может быть бесплатным

В рамках федеральной программы «Содействие занятости» закончить курсы веб разработчика можно без оплаты. Создавать и редактировать сайты, адаптировать их под разные мобильные устройства — этому можно научиться бесплатно. Нет никаких дорогостоящих курсов для тех, кто выбирает государственный проект. Его приоритетная цель — смена профессии для востребованности на рынке труда в нынешних экономических реалиях.

Профессия веб-разработчика уже не популярна — предложение превышает спрос

Выбирая курсы по веб-разработке, вы можете не сомневаться в дальнейшей востребованности на рынке труда. Факты против заблуждений: только в 2022 году на сайте HeadHunter было опубликовано более пяти тысяч вакансий по стране. Средняя зарплата тоже растет и к 2023 году уже достигла 100 000 рублей ежемесячно. Поэтому курсы на веб-разработчика — одни из самых популярных.

На курсы придется потратить много личного времени

Даже при обучении с нуля на весь курс уйдет не более восьми недель. Заниматься вы сможете в режиме онлайн, поэтому любые неудобства являются заблуждением. Объем программы не превышает 144 часа.

Организаторы курсов не помогают с трудоустройством

Если вы заканчиваете курсы веб-разработчика в рамках федерального проекта, получаете карьерные консультации, помощь с оформлением резюме, его передачу компаниям-партнерам проекта. Шансы найти высокооплачиваемую работу после окончания обучения в разы увеличиваются.

Онлайн-курсы не котируются у работодателей

После обучения вы становитесь дипломированным специалистом, то есть получаете документ установленного образца — удостоверение. Итоговый проект можно включить в собственное портфолио. Он предусматривает создание сайте по определенной тематике и его размещение на хостинге.

Курсы веб-разработчика можно закончить в сжатые сроки, а затем начать новый профессиональный путь в ведущих компаниях РФ.

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