13 декабря
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Потребитель

Резко вырос спрос на красную икру у российских гурманов

В России за последние три недели подскочил спрос на красную икру.

Красная икра.
Красная икра.
СС0

Продажи выросли в среднем на 18−20% относительно прошлого года, пишут «Известия».

В конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10−15%. по сравнению с 2021 годом.

Это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во втором квартале. Россияне начали закупать икру перед праздниками про запас, указывает Lenta.ru.

Ранее плесневые грибы нашли в красной икре. Потребление такой продукции может привести к пищевым отравлениям. О фирме-производителе не сообщалось.

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