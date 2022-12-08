«Росгосстрах»: спрос на простые полисы каско для машин с пробегом вырос с января в 5 раз

Аналитики «Росгосстраха» отмечают существенный рост спроса на полисы добровольного автострахования с неполным покрытием, предназначенные в первую очередь для покупателей подержанных машин. В минувшем ноябре количество реализованных партнерами страховщика полисов «Каско. Простые правила» превысило показатели январских продаж в 5,4 раза. В компании склонны объяснять такую динамику точным попаданием в тренды рынка: увеличение продаж автомобилей с пробегом в салонах автодилеров, растущую заинтересованность автомобилистов в страховой защите на фоне дефицита запчастей, а также потребность в сервисных услугах, дополняющих основное предложение по страхованию.

Продукт «Каско. Простые правила» был создан специально для клиентов, приобретающих подержанные автомобили в салонах автодилеров и там же оформляющих полисы ОСАГО и добровольного автострахования. Покрытие этого полиса предусматривает возмещение клиенту не только в случае угона застрахованного автомобиля, но также и при его повреждении (в том числе и конструктивной гибели) в результате дорожно-транспортного происшествия по чужой вине, либо в результате падения деревьев. Выплата будет и в том, случае, если у виновника не застрахована автогражданская ответственность.

Продукт «Росгосстраха» максимально прост в оформлении, не требует предварительного осмотра транспортного средства и позволяет застраховать автомобиль с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению. Договор также предусматривает, что клиенту доступны и сервисные услуги, весьма актуальные для не новых авто: эвакуация в случае поломки или ДТП, техническая помощь, включающая запуск аккумулятора от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива, и т.п. Страхователи могут воспользоваться и телемедицинскими консультациями по поводу травмы, полученной в ДТП.

Стоимость полиса «Каско. Простые правила» значительно ниже полного каско и зависит от наиболее подходящей клиенту страховой суммы и срока страхования. Сейчас партнеры страховщика предлагают автомобилистам два варианта страхового покрытия: 1 млн рублей и 1,5 млн рублей. Застраховать автомобиль можно на срок от 6 месяцев до 1 года.

— По динамике продаж полисов «Каско. Простые правила» мы наглядно убедились в востребованности продуктов с ограниченным покрытием для владельцев подержанных машин — можно сказать, что они последовательно росли от месяца к месяцу. Мы видим, что даже те автомобилисты, которые не готовы платить за полный полис каско, тоже сегодня хотят иметь надежную страховую защиту, поскольку понимают, что в условиях дефицита запчастей даже незначительное происшествие может привести к серьезным затратам на ремонт, — говорит руководитель Блока партнерского бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дарья Евдокимова.

С учетом этих тенденций «Росгосстрах» будет дальше строить свою работу с партнерами из автобизнеса.

— Наша компания планирует и дальше совершенствовать линейку «коробочных» продуктов для автомобилистов. В частности, для более полного удовлетворения потребностей клиентов и расширения доли «Росгосстраха» в сегменте подержанных автомобилей, мы намерены уже в декабре предложить дополнительные варианты продукта «Каско. Простые правила» с лимитом ответственности в 2 млн и 2,5 млн рублей", — уточнил ответственный в «Росгосстрахе» за работу с автодилерами в регионах Анатолий Харлампиев.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.