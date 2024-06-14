«Росгосстрах» запустил акцию «Жаркий сезон», предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

Согласно условиям договора, заключенного по акции «Жаркий сезон», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

Мы уже сейчас видим, что в нашей стране начало лета с точки зрения страховых рисков отличается контрастами: пока в одних регионах люди ожидают возвращения рек в берега и преодолевают последствия паводков, в других, в частности в нескольких регионах Дальнего Востока, бушуют природные пожары. И все эти события входят в перечень страховых рисков, защиту от которых владельцам жилья предлагает «Росгосстрах», — говорит член Правления «Росгосстраха» Юлия Шабанова. — Если судить по прошлогоднему лету, то неблагоприятные природные явления стали причиной порядка 70% повреждений домов и строений, а количество страховых событий, которым в компании был присвоен статус «массовый убыток», увеличилось в 2,5 раза. Страховой полис помогает собственникам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, «Росгосстрах» запустил акцию «Жаркий сезон» — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя. Страховые программы специалисты нашей компании разрабатывает таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Как результат, «Росгосстрах» больше всех платит своим клиентам по страховым случаям с их жильем: по данным Центробанка, в первом квартале этого года на «Росгосстрах» приходится четверть всех страховых выплат в этом сегменте.