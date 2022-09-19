Роскачество проверит популярных Хагги Вагги на вред детской психике

Роскачество намерено проверить популярные детские игрушки Хагги Вагги на безопасность, а также воздействие на психику детей. Об этом ведомство сообщило на своем сайте .

Ведомство собирается провести исследование зубастых игрушек и предоставить результаты в конце года. Для эксперимента закупят 20 экземпляров.

Игрушки проверят на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. А также их воздействие на детскую психику. По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, родители обеспокоены тем, что игрушки основаны на компьютерных монстрах.

«Как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров», — подчеркивает Татьяна Буцкая.

Особое внимание будет уделено игрушкам, которые продаются в интернет-магазинах и маркетплейсах.