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Роскомнадзор оштрафовал «Почту России» за медлительность в сборе писем в Алтайском крае

Арбитраж края признал обоснованным требования Роскомнадзора привлечь к административной ответственности «Почту России» из-за нарушения нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Чтобы выяснить, нарушают ли почтовые работники нормативы, надзорный орган сбрасывал контрольные письма в почтовые ящики на территории Барнаула.

"Почта России" работает над ускорением доставки почтовых отправлений.
"Почта России" работает над ускорением доставки почтовых отправлений.
Страница "Почты России" в Facebook.

Письма, сброшенные в 12 почтовых ящиков в Барнауле 17 июля 2018 года, вынули на день позже, чем положено. 26 июля письма сбросили в почтовый ящик в Завьяловском районе. Их также извлекли на день позже.

В целом же было сотрудники надзорного ведомства отправили 149 контрольных писем через 14 почтовых ящиков, которые работники почты вынули с запозданием на 1−5 дней. Время выемки подтверждалось штампами на письмах.

Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении, после чего обратился в суд с заявлением о привлечении предприятия к административной ответственности.

Между тем, на суде представитель «Почты России» просил признать совершенное ее сотрудниками правонарушение малозначительным, ведь оно не представляет существенной угрозы охраняемым общественным правоотношениям.

Но 29 октября суд все же удовлетворил требования Роскомнадзора. Оператор связи обязан предоставлять услуги в соответствии с правилами, законами, национальным стандартами и лицензией, указал судья в решении. Нарушение установлена. Доказательства зафиксированы.

Теперь «Почта России» должна будет выплатить штраф в 30 тыс. рублей, если, конечно, не оспорит это решение в апелляции. Штраф поступает на счет Роскомнадзора.

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