16 апреля
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Потребитель

Роспотребнадзор дал зеленый свет на ввоз перцев, гранатов и апельсинов из Турции

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию из Турции перцев и фруктов, говорится в сообщении ведомства от 16 апреля.

Гранаты.
Гранаты.
СС0.

Объясняется, что турецкая сторона тщательно проработала вопросы обеспечения поставок качественной и безопасной продукции на российский рынок. Поэтому Роспотребнадзор решил снять ограничения.

Разрешено ввозить перцы, гранаты, виноград, апельсины и грейпфруты производства Турецкой Республики.

Ранее проблемы были с содержанием пестицидов в продукции. Теперь по итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявляется.

«Снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках», — уверены в санитарном ведомстве.

5 марта Россельхознадзор отменил запреты на ввоз овощей из девяти стран.

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