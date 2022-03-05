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Россельхознадзор отменил запреты на ввоз овощей из девяти стран

5 марта Россельхознадзор отменил ранее введенные запреты на ввоз овощей из девяти стран, пишет «Коммерсант».

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Разрешается ввозить:

  • томаты из Армении;
  • томаты из Азербайджана,
  • томаты и перцы из Белоруссии,
  • томаты и перцы из Казахстана,
  • картофель из Египта,
  • томаты и перцы из Киргизии,
  • томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции,
  • томаты и перцы из Туркменистана,
  • томаты и перцы из Узбекистана.

Ввоз разрешен со всей территории перечисленных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.

Ранее барнаульцы бросились скупать импортные корма для животных. Что еще происходит в торговых центрах краевой столицы — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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