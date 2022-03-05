Россельхознадзор отменил запреты на ввоз овощей из девяти стран

5 марта Россельхознадзор отменил ранее введенные запреты на ввоз овощей из девяти стран, пишет «Коммерсант».

Разрешается ввозить:

томаты из Армении;

томаты из Азербайджана,

томаты и перцы из Белоруссии,

томаты и перцы из Казахстана,

картофель из Египта,

томаты и перцы из Киргизии,

томаты , перцы , кабачки и баклажаны из Турции,

перцы кабачки и баклажаны из Турции, томаты и перцы из Туркменистана,

томаты и перцы из Узбекистана.

Ввоз разрешен со всей территории перечисленных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.

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