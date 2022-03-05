Россельхознадзор отменил запреты на ввоз овощей из девяти стран

Разрешается ввозить:
- томаты из Армении;
- томаты из Азербайджана,
- томаты и перцы из Белоруссии,
- томаты и перцы из Казахстана,
- картофель из Египта,
- томаты и перцы из Киргизии,
- томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции,
- томаты и перцы из Туркменистана,
- томаты и перцы из Узбекистана.
Ввоз разрешен со всей территории перечисленных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.
Ранее барнаульцы бросились скупать импортные корма для животных. Что еще происходит в торговых центрах краевой столицы — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.