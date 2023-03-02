Россельхозбанк возобновил выпуск карт UnionPay за 4900 рублей

— Мы запустили акцию по выпуску карт платёжной системы UnionPay со сниженной комиссией в преддверии новогодних каникул и увидели высокий спрос. Чтобы сохранить возможность для всех желающих получить эти карты с существенной скидкой на комиссию, мы продлеваем акционное предложение. Теперь возможность обеспечить себе комфортный летний отпуск и заранее подготовиться к поездке за рубеж сможет большее число наших клиентов, — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.