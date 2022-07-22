22 июля
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Потребитель

Россия отменит параллельный импорт на замещенную продукцию

Россия может отменить механизм параллельного импорта, когда у ввезенных без согласия правообладателей товаров появятся российские аналоги, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «Коммерсантъ».

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал Мантуров в ходе поездки в Удмуртию.

Когда параллельный импорт начнут отменять, он не уточнил, указывает bfm.ru.

По действующим правилам параллельный импорт разрешен до конца этого года, в перечень продукции, которую можно ввозить без согласия производителей, входят свыше 50 групп товаров.

Между тем год гарантии на ввезенную в РФ по параллельному импорту технику будут предоставлять ритейлеры.

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