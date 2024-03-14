Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы в «шашлычный» сезон

Директор Национальной ассоциации производителей индейки отметил, что во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет всегда. Его активно используют для барбекю и шашлыков.
Ожидаемая корректировка стоимости мяса индейки составит примерно 5-10%.
Однако резких колебаний цен на индейку не произойдет: Россия полностью обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами.
А с 18 марта индейка может подешеветь из-за наступления Великого поста.
Ранее мы писали, что известно о проекте по производству мяса индейки на Алтае.
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