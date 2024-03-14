Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы в «шашлычный» сезон

Весной 2024 года будут происходить скачки цен на мясо индейки, сообщает « Парламентская газета ».

Директор Национальной ассоциации производителей индейки отметил, что во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет всегда. Его активно используют для барбекю и шашлыков.

Ожидаемая корректировка стоимости мяса индейки составит примерно 5-10%.

Однако резких колебаний цен на индейку не произойдет: Россия полностью обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами.

А с 18 марта индейка может подешеветь из-за наступления Великого поста.

Ранее мы писали, что известно о проекте по производству мяса индейки на Алтае.

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