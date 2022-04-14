14 апреля
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Потребитель

Россияне бросились скупать отечественную бытовую технику

Россияне в марте начали скупать отечественную бытовую технику, зафиксировали тенденцию опрошенные РБК представители ретейлеров.

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

В отдельных торговых сетях продажи российской и белорусской бытовой техники в марте выросли на 50−70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам участников рынка, главными преимуществами российских брендов стали «широкая представленность ассортимента и доступность цен».

Также среди причин возросшего спроса: ожидание санкций, в том числе закрытия границ для грузоперевозок, боязнь резкого обесценивания рубля.

Бренды

В России и Белоруссии производится несколько известных отечественным потребителям брендов. Среди них «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, Gefest. Большинство марок относится к категории техники для дома и кухни, пишет Lenta.ru.

Перестройка на рынке

Как ожидают специалисты, в ближайшее время на рынке может произойти «серьезная перестройка», которая будет выражаться в постепенном падении спроса.

Ранее министр Мантуров оценил запасы одежды, обуви и бытовой техники в России.

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