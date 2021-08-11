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Потребитель

Россияне начали скупать сантехнику

В России резко вырос онлайн-спрос на покупку сантехники, пишет РИА «Недвижимость».

Ванна.
Ванна.
СС0

По оценке онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру», спрос в июле подскочил в 2,1 раза, а в некоторых городах в 4−5 раз.

В лидерах Новосибирск и Омск. Там спрос вырос на 453% и 320% соответственно.

Резкий скачок эксперты связывают с «изменением покупательского поведения россиян».

«Если до пандемии сантехника считалась одной из тех категорий товаров, которые обычно приобретают в офлайн-магазинах, то во время локдауна потребители начали активно покупать эти товары онлайн. После снятия ограничений эта тенденция сохранилась и продолжает расти», — считают в компании.

Напомним, в марте новосибирцы стали массово скупать металлоискатели, а в целом по России вырос спрос на технику для «умного» дома.

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