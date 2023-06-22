22 июня
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Потребитель

Россияне потратили почти полмиллиарда рублей на успокоительные

Россияне потратили 470 млн рублей на успокоительные и глицин в период ЕГЭ. Об этом сообщают РИА Новости.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

С конца мая по конец июня россияне потратили на успокоительные и глицин 471,9 млн рублей.

Эксперты выяснили, что расходы на успокоительные средства выросли с 13,6 млн рублей до 15,9 млн с 26 мая по 20 июня.

В период экзаменов россияне купили почти 1,5 млн упаковок глицина за 89,9 млн рублей. А других успокоительных на основе растительных средств - 5,4 млн упаковок на 382 млн рублей.

Самый высокий спрос на данные средства зафиксировали в Тверской области - более 760 упаковок на 10 тыс. жителей. За ней следуют Смоленская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.

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