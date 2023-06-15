Когда появятся сладкие арбузы и дыни в Алтайском крае

В июне в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы, где лето протекает уже давно. И оттуда они приходят в полной стадии созревания.
Российские арбузы, выращенные в Краснодарском крае и Астраханской области, появятся на прилавках в августе. Именно они считаются самыми сладкими и сочными.
Ежегодно Роспотребнадзор проводит проверки и выявляет химические арбузы. Поэтому эксперты утверждают, что покупать арбузы или дыни можно всегда. Как на рынках, так и в магазинах.
Однако преимущество последних в том, что там выдают чек, по которому в случае чего можно обратиться с жалобой. А на рынке у продавца должны быть соответствующие сертификаты, документы на аренду точки и медкнижка.
Но наличие документов – это еще не стопроцентная гарантия хорошей покупки.
Документы могут быть получены на хорошую партию, а на продаже плод из плохой. Они все могут лежать в одной куче.
Нужно помнить, что разрезанные арбузы являются самыми опасными. Так в Алтайском крае выявили случаи отравления этими ягодами в 2022 году. Тогда бийские врачи сообщили, что большинство заразившихся сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями ели арбузы, купленные в разрезанном виде.
Ранее барнаульский гастроэнтеролог рассказывала, как есть черешню и арбузы, чтобы не отравиться.