Когда появятся сладкие арбузы и дыни в Алтайском крае

В Алтайском крае снова жарко. Синоптики обещают +26 градусов. В такую погоду жители региона по пути на пляж берут с собой арбузы и дыни вместо шашлыков. Altapress.ru разобрался, когда появятся сладкие и сочные ягоды.

В июне в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы, где лето протекает уже давно. И оттуда они приходят в полной стадии созревания.

Российские арбузы, выращенные в Краснодарском крае и Астраханской области, появятся на прилавках в августе. Именно они считаются самыми сладкими и сочными.

Ежегодно Роспотребнадзор проводит проверки и выявляет химические арбузы. Поэтому эксперты утверждают, что покупать арбузы или дыни можно всегда. Как на рынках, так и в магазинах.

Однако преимущество последних в том, что там выдают чек, по которому в случае чего можно обратиться с жалобой. А на рынке у продавца должны быть соответствующие сертификаты, документы на аренду точки и медкнижка.

Но наличие документов – это еще не стопроцентная гарантия хорошей покупки.

Документы могут быть получены на хорошую партию, а на продаже плод из плохой. Они все могут лежать в одной куче.

Нужно помнить, что разрезанные арбузы являются самыми опасными. Так в Алтайском крае выявили случаи отравления этими ягодами в 2022 году. Тогда бийские врачи сообщили, что большинство заразившихся сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями ели арбузы, купленные в разрезанном виде.

Ранее барнаульский гастроэнтеролог рассказывала, как есть черешню и арбузы, чтобы не отравиться.