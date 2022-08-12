Как правильно есть арбуз, рассказала врач

Как правильно есть арбуз и не навредить здоровью, объяснила на радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Килограмм арбуза содержит примерно 250 килокалорий, заявила специалист. По ее словам, из-за этого продукт оказывает высокую «сахарную» нагрузку на организм.

«Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять его арбузом», — подчеркнула Соломатина.

Врач рекомендует съедать не более 200 граммов арбуза за раз, а в сутки — не более 800 граммов. Кроме того, добавила она, не следует включать эту ягоду в перекус.

Кстати, продукт может быть опасен для людей с камнями в почках, а также заболеваниями сердца, сосудов и ЖКТ.

«Нужно остерегаться», — подытожила Елена Соломатина.

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