Об опасности вегетарианства для женщин предупредили медики

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 26 тыс. женщин в возрасте от 35 до 69 лет.

Мясо

Анализ показал — примерно за 22-летний период у вегетарианок вероятность перелома бедра была на треть выше, чем у тех, кто регулярно ел мясо.

Для костей и мышц

По словам ученых, вегетарианки могут не получать достаточного количества питательных веществ для здоровья костей и мышц.

Вегетарианцы чаще имеют недостаточный вес, чем мясоеды. У них может быть меньше жира, который способен смягчать падения, пишет Газета.Ru.

Советы

Ученые советуют вегетарианцам употреблять обогащенные злаки с добавлением железа и витамина В12 для здоровья костей, а также получать достаточное количество белка с помощью таких продуктов, как орехи, бобовые и фасоль.

Работа опубликована в журнале BMC Medicine.

Ранее врачи рассказали о продуктах, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы. Между тем алтайские ученые разрабатывают четыре вида продуктов для вахтовиков.