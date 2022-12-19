19 декабря
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Россияне потратят более 17 тыс. рублей на Новый год и каникулы

В России бюджет на Новый год и праздничные дни составит более 17 тыс. рублей на одного человека. И это без учета покупки подарков, сообщает ТАСС.

Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0

Средний бюджет россиянина в праздники составит 17,5 тыс. рублей. По информации специалистов, это меньше, чем в прошлом году. Мужчина потратят больше женщин — 19,6 тыс. против 14,4 тыс. рублей.

По результатам исследования Superjob, больше всего денег планируют потратить жители Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Наибольший новогодний бюджет у москвичей — 21,2 тыс. рублей на человека. В Санкт-Петербурге — 19,3 тыс. рублей, а в Красноярске — 18,2 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 5 тыс. человек из всех округов страны, в том числе жители городов-миллионников.

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