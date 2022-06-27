27 июня
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Потребитель

Российские фермеры в панике: импортная говядина резко подешевела

Фермерские хозяйства в России практически прекратили продажу скота на убой, сообщает «Коммерсантъ». Это связано с тем, что импортное сырье на 25% дешевле отечественного. Из-за увеличившихся затрат фермеры не готовы снижать цены.

Стейк из говядины.
Стейк из говядины.
Открытые источники.

Из-за низкой закупочной цены, которую предлагают мясокомбинаты, фермерам не выгоден убой скота. Стоимость снижается третий месяц, а за последнюю неделю она упала на 15%. Этому способствовало укрепление рубля. По этой же причине объемы импорта в дальнейшем могут только расти, пишет издание.

Сейчас некоторые фермерские хозяйства отказываются продавать скот мясопереработчикам, ожидая роста цен. Но, даже если пошлину в 15% вернут, импортная говядина все равно окажется дешевле российской. Такая ситуация может вынудить фермеров вовсе отказаться от выращивания скота на убой.

Говядина.
Говядина.
СС0

По оценкам Национального союза свиноводов, производство в стране говядины с января по июнь выросло меньше других основных видов мяса — всего на 0,1%, до 1,112 млн тонн.

Справка

В 2022 году по предложению Минсельхоза в страну разрешено ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины по нулевой пошлине вместо обычных 15%. Такую меру приняли для стабилизации цен на говядину.

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