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Экономика

Цены на гречку упали в России на 13%

Гречка в России подешевела на 13% с конца марта, когда цены на нее достигли максимума. Об этом сообщает «Коммерсант».

Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0

В конце марта гречка стоила 93,25 тыс. рублей за тонну. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сейчас ее стоимость уменьшилась до 81,32 тыс. рублей. Это соответствует цене, которая была в ноябре, однако превышает ту, которая была год назад — на 23%.

По словам заместителя генерального директора ИКАР Ирины Глазуновой, динамика вызвана падением цен на гречиху.

Кроме того, снизился розничный спрос на гречку, подтвердили в торговых сетях «Лента», «Магнит» и X5 Retail Group (владеет «Пятерочкой» и «Перекрестком»).

В «Ленте» этот показатель упал на треть по сравнению с мартом-апрелем.

«С января суммарный процент повышений закупочных цен составляет около 20%. Производители объясняют это тем, что на пиковых значениях стоимость сырья увеличивалась вдвое, по сравнению с началом февраля она выросла примерно на 25%", — подчеркнули в компании.

В «Магните» сокращение спроса оценили в пределах 10%. А в X5 Retail Group заявили, что продажи уменьшились втрое по сравнению с началом марта.

Также снизился экспорт гречки. Согласно статистике ИКАР, за июль 2021-май 2022 года гречихи упали на 33,6%, а гречки — на 19% по сравнению с сезоном ранее.

Ранее прокуратура заставила алтайские магазины снизить цены на масло, яйца, муку, сахар и рис.

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