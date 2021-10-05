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Российских сладкоежек предупредили о проблемах с поставками батончиков Bounty

Американская компания Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty, сообщает «Коммерсантъ».

Конфеты.
Конфеты.
СС0

Причина — в возникших сложностях с поставками сырья.

Трудности могут быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и могут продлиться до 2022 года. Однако в Mars уверяют, что дефицита продукции в рознице не ожидается.

Между тем, подтверждают эксперты NielsenIQ, шоколадные батончики — лидеры по темпам роста продаж в денежном и в натуральном выражении среди кондитерских изделий. Так, с января по август 2021 года продажи категории выросли на 17,4% в деньгах и на 10,4% в штуках, пишет «Росбалт».

В России шоколадные батончики Mars выпускаются на фабрике в Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что в России шоколад подорожает на 25%. Стоимость шоколада резко возрастет под действием «небывалых» ценовых максимумов на пальмовое масло, следует из прогноза Bloomberg.

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