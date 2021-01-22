Российским потребителям предложат мелкий картофель «эконом-класса»

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров, сообщает « Коммерсантъ ».

Так производители захотели стабилизировать цены на картофель. В Минсельхозе одобрили предложение и направили в Минпромторг просьбу поддержать его.

Инициативу поддерживает крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь», пишет Lenta.ru. По мнению производителя, это позволит ввести в торговый оборот «значительные объемы качественного картофеля» нестандартного размера. Это позволит снизить цены.

Сейчас производители должны сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия позволит экономить на упаковке до 50%, что приведет к снижению цен на картофель в магазинах.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, о чем необходимо задуматься правительству России в вопросах необоснованного завышения цен на продукты.

Нилов уверен, что сдерживать цены важно на все продукты и товары, которые пользуются массовым спросом, а не на какие-то отдельные.

Напомним, ранее сообщали о намерении властей после масла и сахара заморозить цены на яйца и макароны.