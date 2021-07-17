В банках с сайрой эксперты не обнаружили заявленной рыбы

Ведомство проверило более 850 недавно оформленных электронных документов на производство консервов и обнаружило, что в половине из них есть признаки фальсификации. Оказалось, что производители либо отклоняются от норм расхода сырья, либо вовсе не используют сайру, пишет РБК.

Вслучайную выборку попали 26 рыбопереработчиков из 16 регионов страны.

«Безусловно, не все компании, чьи документы были проанализированы, выпускали продукцию с нарушениями. Порядка 3,7 тысячи тонн консервированной сайры из рассматриваемого объема (50,8%) были изготовлены с соблюдением технологических норм. Однако 3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе», — заявило ведомство.

Так, сайру на другие виды рыбы могли заменять компании «Жемчужина», торговая сеть «Командор», «Галле», «Русский рыбный мир», логистическая компания «А» и Ряжская рыбоперерабатывающая компания.

Также документы с признаками фальсификации оформили «Рыбный остров», «Меркурий Н», «Фортуна Крым», пишет bfm.ru.

Недавно о фальсификации около 54% консервов из сайры предупреждал управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Такие выводы он сделал после изучения таможенной статистики и проверки представленных на рынке образцов.

Недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье на дешевое — в консервы кладут сельдь, но на этикетке пишут, что это сайра, сообщал Ефремов.