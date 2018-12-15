Росстат посчитал, как изменился «индекс Оливье» для жителей Алтайского края

В рейтинге регионов по стоимости салата Оливье Алтайский край занял 68 место (чем дешевле, тем ближе к концу списка). Республика Алтай с суммой почти в 300 рублей заняла 38 место. Это один из трех регионов России, где в течение года цена не выросла, а упала — на 11 рублей.
Стоимость продуктов считали на основе средних потребительских цен данных ингредиентов в субъектах РФ. Авторы исследования смотрели на стоимость:
- 0,4 кг консервированных огурцов,
- 0,38 кг консервированного зеленого горошка,
- 0,5 кг картофеля,
- 0,2 кг моркови, четырех куриных яиц,
- 0,3 кг вареной колбасы,
- 0,2 кг майонеза,
- 0,1 кг репчатого лука.