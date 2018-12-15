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Росстат посчитал, как изменился «индекс Оливье» для жителей Алтайского края

Общая стоимость всех ингредиентов традиционного новогоднего салата Оливье для жителей Алтайского края в течение года выросла на 2,5% и достигла 270 рублей. Это на 43 рубля меньше, чем в среднем по России, сообщает «Клуб деловой журналистики при Росстате».

Салат "Оливье".
Салат "Оливье".
из открытых источников в интернете

В рейтинге регионов по стоимости салата Оливье Алтайский край занял 68 место (чем дешевле, тем ближе к концу списка). Республика Алтай с суммой почти в 300 рублей заняла 38 место. Это один из трех регионов России, где в течение года цена не выросла, а упала — на 11 рублей.

Стоимость продуктов считали на основе средних потребительских цен данных ингредиентов в субъектах РФ. Авторы исследования смотрели на стоимость:

  • 0,4 кг консервированных огурцов,
  • 0,38 кг консервированного зеленого горошка,
  • 0,5 кг картофеля,
  • 0,2 кг моркови, четырех куриных яиц,
  • 0,3 кг вареной колбасы,
  • 0,2 кг майонеза,
  • 0,1 кг репчатого лука.
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