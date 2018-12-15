Росстат посчитал, как изменился «индекс Оливье» для жителей Алтайского края

Общая стоимость всех ингредиентов традиционного новогоднего салата Оливье для жителей Алтайского края в течение года выросла на 2,5% и достигла 270 рублей. Это на 43 рубля меньше, чем в среднем по России, сообщает «Клуб деловой журналистики при Росстате».

В рейтинге регионов по стоимости салата Оливье Алтайский край занял 68 место (чем дешевле, тем ближе к концу списка). Республика Алтай с суммой почти в 300 рублей заняла 38 место. Это один из трех регионов России, где в течение года цена не выросла, а упала — на 11 рублей.

Стоимость продуктов считали на основе средних потребительских цен данных ингредиентов в субъектах РФ. Авторы исследования смотрели на стоимость: