«Ростелеком» установил умные домофоны и видеонаблюдение в девяти жилых домах Барнаула

«Ростелеком» в 2023 году установил умные домофоны и видеонаблюдение в девяти многоквартирных домах Барнаула. Услуги являются частью цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ», предназначенной для управления и контроля внутри построек и прилегающих территорий. Компания внедряет цифровые сервисы как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

«Ростелеком» в 2023 году установил умные домофоны и видеонаблюдение в девяти многоквартирных домах Барнаула.

Лидером среди услуг «Ключа» в прошлом году стали умные домофоны, которые «Ростелеком» подключил в семи новостройках Барнаула. Они были установлены после проведения комплекса работ: строительства цифровой сети, размещения телекоммуникационного оборудования и заведения в квартиры индивидуального оптического кабеля по технологии PON.

«Умный домофон» — это современная система контроля доступа в подъезды. Жильцы дома с помощью мобильного приложения «Ключ» могут удаленно открывать дверь, видеть посетителя, вести видеозапись посещений, просматривать их в архиве и даже завести временные гостевые коды для друзей. Домофонные панели оборудованы антивандальным корпусом, встроенной камерой видеонаблюдения с высоким разрешением и системой ночного видения.

«Ростелеком» в 2023 году установил умные домофоны и видеонаблюдение в девяти многоквартирных домах Барнаула. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В двух домах на вторичном рынке жилья, расположенных на улицах Строителей, 18 и Челюскинцев, 80В, «Ростелеком», по решению жильцов и управляющих компаний, установил видеонаблюдение в подъездах, лифтах и на фасаде зданий, всего — 84 камеры. Оборудование помогает контролировать общественный порядок, а видео непрерывно транслируется в приложение «Ключ».

Решение «Ростелеком Ключ» повышает комфорт, безопасность проживания, а также ликвидность городских квартир. Застройщиками, управляющим компаниям, ТСЖ и самим жильцам мы предлагаем умные домофоны, умные шлагбаумы, камеры видеонаблюдения, а также систему контроля и учета доступа с установкой общих внутридомовых счетчиков на воду, тепло и электроэнергию. Все сервисы подключаем с учетом индивидуальных запросов и предложений заказчика, — сообщил директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Так, в январе этого года компания предоставит жильцам дома по адресу: ул. Партизанская, 175 весь комплекс услуг цифровой платформы «Ростелеком Ключ».

Подробнее о решении «Ростелеком Ключ» можно узнать на официальном сайте провайдера или по номеру 8 800 100 08 00.

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