14 декабря
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«Ростелеком» в Барнауле наградил победителей конкурса «Маскарад» сертификатами на доступ в «Лицей»

«Ростелеком» вручил подарочные сертификаты на доступ к платформе цифрового образования «Лицей» за победу в краевом конкурсе детского творчества «Маскарад». Награждение призеров с участием алтайского Деда Мороза состоялось 12 декабря в ТРК «Сити-Центр» Барнаула.

Всеволод Клещев.

Конкурс проводился на средства гранта губернатора Алтайского края при поддержке управления края по развитию туризма и курортной деятельности, Министерства образования и науки и администрации города-курорта Белокуриха. Организаторам «Маскарада» поступило более тысячи детских работ из Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска, Алейска, Усть-Калманки, Тальменки, Топчихи и других населенных пунктов края. Основное награждение победителей прошло третьего декабря в Белокурихе на открытии 11-го зимнего сезона Алтайской резиденции Деда Мороза и фестиваля-праздника «Алтайская зимовка». Всего жюри определило 12 победителей, сделавших лучшие новогодние маски, и назвало еще 23 призера конкурса.

— Конкурсные маски стали символом внутреннего мира ребенка и отражением духовной жизни его семьи: кто-то через поделку показывал себя суперменом, кто-то сказочным героем. Благодаря партнерской поддержке, мы наградили ценными призами и подарками максимальное количество детей, а сам конкурс стал ярким событием зимнего сказочного сезона, — сообщила руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

Всеволод Клещев.

Специалисты «Ростелекома» вручили дипломы, сувениры и сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Лицей» сроком на три месяца трем призерам «Маскарада» — Арине Бобровской (14 лет), Денису Миллеру (11 лет) и Софье Шутановой (15 лет).

Всеволод Клещев.

— Мы подарили талантливым детям доступ к онлайн-платформе, с помощью которой можно самостоятельно изучать школьную программу, готовиться к экзаменам и развивать полезные навыки. В подписку «Лицея» входят курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5−11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, а также консультации психологов. Курсы разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами в сфере науки и образования России, — сообщила член жюри конкурса, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

Видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний сервиса «Лицей» доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг «Ростелекома».

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