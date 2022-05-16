«Ростелеком» заморозил тарифы для предпринимателей

«Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса, в котором фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей и предлагает скидки на популярные цифровые решения.

Николай Зенин,

вице-президент , директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

— «Ростелеком» в Сибири регулярно обновляет линейку решений для поддержки предпринимателей, стараясь оперативно реагировать на все изменения в экономике. Наши новые предложения помогут клиентам сохранить привычные сервисы или подключить новые. Скидки и фиксированные цены на самые популярные цифровые услуги — будь то «Виртуальная АТС» или интернет — позволят бизнесу и дальше обеспечивать непрерывность и технологичность рабочего процесса без дополнительных затрат.

Для подключения доступна линейка тарифов «Скорость», в рамках которой предоставляется гарантия цены на 24 месяца: действующий тариф будет заморожен на два года. Стабильный интернет до 300 Мбит/с обеспечит надежную работу цифровых сервисов и устойчивую связь с клиентами и партнерами. Еще одно выгодное предложение — специальные тарифы на услуги «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении интернета эти облачные сервисы будут доступны со скидкой 50%. Тарифы на них также будут действовать без изменений в течение двух лет.

Специальные условия разработаны «Ростелекомом» и для услуги 8−800. При подключении сервиса вместе с мобильной связью для предпринимателей будет действовать выгодный тариф, который включает 500 минут входящих вызовов в месяц со стоимостью 2 рубля за минуту. Входящие звонки вне пакета оплачиваются по тарифу три рубля за минуту.*

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