Руководитель СГК рассказал, что ждет Рубцовск после «большой стройки»

Сибирская генерирующая компания (СГК) вторую зиму подряд отапливает весь Рубцовск от одного теплоисточника — Южной тепловой станции (ЮТС). Накануне Дня энергетика директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов рассказал, когда в системе теплоснабжения города устранят последствия хронического недоремонта и сколько денег будут в это вкладывать.

— Максим Сергеевич, за несколько лет СГК радикально изменила теплоэнергетику Рубцовска. Что дальше?

— Теперь основная задача — привести оборудование ЮТС и сетей к состоянию, принятому в современной энергетике. Это имущество досталось нам в очень запущенном состоянии. Насколько мне известно, в последние 7 лет до нашего прихода в инфраструктуру почти ничего не вкладывали. А в городе немало сетей, которым более 30 лет. Ими нужно заниматься, и после двух лет предельной концентрации на большой стройке мы теперь сосредоточимся именно на этом.

Станция сохранилась лучше, чем сети, но также требует большого ремонта и немалых инвестиционных затрат. Раньше она отапливала только треть города, в работе были 1−2 котла, и один угольный котел всегда был в запасе. У нас такого удовольствия нет, потому что в отопительный сезон все угольные котлы в работе, в резерве только мазутный. Он нас выручает, но сильно бьет по экономике предприятия.

— Что конкретно вы будете делать с этой инфраструктурой?

— На 2019 год у нас сформирована серьезная инвестпрограмма. Она направлена на то, чтобы повысить надежность теплоснабжения. От этапа бурно роста мы переходим к зрелости, и нам надо думать о том, как улучшить технико-экономические показатели.

Например: потери тепла в сетях при его транспортировке сейчас достигают 30% - это очень много. Подобные проблемы есть и в оборудовании старой части станции.

В ближайшие годы на ремонтную кампанию мы планируем направлять по 135 млн рублей. Это очень много для теплосетевого хозяйства таких масштабов, как в Рубцовске. Но нам нужно устранять последствия хронического недоремонта.

— Сколько времени уйдет на это?

— Через 3−5 лет мы нагоним необходимый темп обновления, и тогда можно будет снизить расходы на инвестиционную программу. Пока из 380 км трубопроводов мы заменили только 21.

Ближайшая краткосрочная цель — установить на ЮТС турбину. В начале 2019 года включим ее в сеть. Большую часть электричества компания будет использовать для собственных нужд, а избыток — продавать.

Южная тепловая станция ( ЮТС). Дмитрий Лямзин

— По концессионному соглашению вы также получили 13 малых котельных. Что будете делать с ними?

— Все они очень старые и крайне неэффективные. На одной из них себестоимость выработки гигакалории достигает 42 тыс. рублей. При тарифе в 1,7 тыс. за такой объем тепловой энергии даже ремонтировать там что-то бессмысленно.

Сейчас наши специалисты разрабатывают финансовые и технологические модели, как заместить эти котельные мощностями ЮТС. Вероятнее всего будем строить дополнительные сети от контура ЮТС.

Альтернативный вариант — автоматизировать эти котельные, чтобы они работали без персонала. Такой опыт у СГК уже есть. Сейчас мы изучаем опыт наших коллег в Междуреченске.

— Почему в Рубцовске вы проводите опрессовку по два раза в год?

— Когда «СГК» зашла в Рубцовск и провела в 2016 году первую нормальную опрессовку, мы выявили около 220 повреждений — безумное количество! Получается, в среднем по одному повреждению на каждые 1,7 км труб.

Весной 2017 года опрессовка выявила 40 проблемных мест. Уже лучше, но все еще много. Осенью того года мы позволили себе такую роскошь и в сентябре, накануне отопительного сезона еще раз проверили сети. Ждали, что порывов будет немного, но их снова оказалось под 40. Повреждения круглые сутки и без выходных устраняли около сотни специалистов.

Это дало результат: зимой 2017−18 годов, которая была достаточно холодной, у нас было всего одно серьезное повреждение, которое мы оперативно устранили, не доведя ситуацию до аварии.

Пока число порывов при гидравлических испытаниях не снизится до разумной величины, хотя бы до 7−10, продолжим проводить опрессовку дважды в межсезонье.

— На что чаще всего жалуются потребители?

— Характер обращений меняется. Мы регулярно встречаемся с представителями общественности, и в начале часто звучали вопросы о судьбе Рубцовской ТЭЦ, опасения о том, можно ли отопить весь город одной ЮТС. Когда мы запустились, начались практические вопросы об отоплении — люди сообщали, когда у них было сильно жарко или холодно.

В этом отопительном сезоне подобных жалоб уже нет. Сейчас люди чаще обращаются с вопросами о горячей воде и о состоянии сетевого оборудования. Например, сообщают, когда видят нарушения в изоляции поверхностных трубопроводов. Стремимся к тому, чтобы техническое состояние инфраструктуры рубцовчан волновало как можно меньше.

— А что за вопросы по горячей воде?

— Это традиционная проблема Рубцовска. Особенность системы горячего водоснабжения города заключается в том, что здесь отсутствуют циркуляционные линии, которые не давали бы воде застаиваться в трубопроводах в период низкого потребления и, соответственно, остывать.

Проблема усугубляется тем, что в последние годы рубцовчане массово устанавливали индивидуальные электроводонагреватели, отказываясь от централизованной подачи горячей воды. От этого водоразбор на домах значительно упал. Стали страдать концевые потребители и те, кто рано встаёт на работу — в 5−6 утра. Решить эту проблему поможет полная реконструкция существующей тупиковой системы горячего водоснабжения. Но для этого требуются крупные инвестиции

— Нашли ли вы общий язык с управляющими компаниями Рубцовска?

— Взаимодействия с обслуживающими организациями складываются по-разному. В Рубцовске их, кстати, довольно много. И самые продуктивные отношения у нас сложились с небольшими ТСЖ. Я это объясняют тем, что это некоммерческие объединения, и их участники думают не о деньгах, а как проживут отопительный сезон. С ними у нас все получается.

С управляющими компаниями в целом ситуация сложнее. Но постепенно нам удается вывести их на взаимодействие по принятым в отрасли стандартам. Они стали прислушиваться к нам. Раньше же лишь высказывали претензии, а когда мы говорили, что надо совместно сделать что-то, в ответ часто слышали: «Делайте сами что хотите». Но это не работает. Поэтому все больше УК начинают с нами сотрудничать. Так удается быстрее разрешать возникающие вопросы. Еще год-два и, я думаю, со всеми наладим рабочие отношения, которые помогают общему делу.