Самые полезные сладости назвал эксперт

Потребление сахара нужно сократить до минимума, но если хочется сладкого, то лучше выбрать полезные продукты, уверен гастроэнтеролог Парандзем Барегамян.

К таким продуктам относятся фрукты, мед, урбеч, горький шоколад, сухофрукты, зефир или пастила, указывает Газета.Ru.

Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для организма.

А ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и продуктов с добавлением сахара может грозить заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением.

Пошаговая диета

Накануне стало известно, что для поддержания формы совсем не нужно делать 10 тыс. шагов. Достаточно и 6 тысяч.

При этом стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.

И правильное питание. Но лучше всего со своими проблемами обратиться к специалисту, а не интересоваться результатами похудения на форумах.

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