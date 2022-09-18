Самолеты задерживают в Москве из-за сильного тумана

Как сообщает издание, отменили или задержали примерно 20 рейсов по состоянию на 08:50 (мск).

Во Внуково отложили семь рейсов. В Домодево — тоже задержали семь, а один отменили.

Три самолета задержались в Шереметьево.

При этом во Внуково говорят, что метеоусловия не способствовали отмене рейсов.

«На 09:30 по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково — 10 км, вертикальная — 70 метров. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет», — уточнили РЕН ТВ в пресс-службе аэропорта.

Ранее россиянка устроила дебош в самолете.