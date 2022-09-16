Россиянка покурила в туалете самолета, после чего устроила дебош во время полета

Пассажирка во время полета прошла в туалетную комнату и покурила там, пишет Lenta.ru.
Дальше она вернулась на свое место. Но бортпроводники заметили дым, который начал распространяться по салону лайнера.
27-летней пассажирке сделали замечание. Однако она ответила нецензурной бранью, а потом демонстративно поставила ногу в обуви на пассажирское кресло.
В аэропорту Абакана ее ждал «теплый» прием. Полицейские задержали женщину. Совставлено два административных протокола.
Ранее из-за дебоша одного пассажира вывели из лайнера всех и осмотрели его повторно.