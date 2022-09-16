Россиянка покурила в туалете самолета, после чего устроила дебош во время полета

Инцидент случился на борту самолета, выполняющего рейс Москва — Абакан. Россиянка покурила в туалете, а потом устроила дебош.

Пассажирка во время полета прошла в туалетную комнату и покурила там, пишет Lenta.ru.

Дальше она вернулась на свое место. Но бортпроводники заметили дым, который начал распространяться по салону лайнера.

27-летней пассажирке сделали замечание. Однако она ответила нецензурной бранью, а потом демонстративно поставила ногу в обуви на пассажирское кресло.

В аэропорту Абакана ее ждал «теплый» прием. Полицейские задержали женщину. Совставлено два административных протокола.

Ранее из-за дебоша одного пассажира вывели из лайнера всех и осмотрели его повторно.