18 сентября
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Происшествия

Россиянка покурила в туалете самолета, после чего устроила дебош во время полета

Инцидент случился на борту самолета, выполняющего рейс Москва — Абакан. Россиянка покурила в туалете, а потом устроила дебош.

В самолете.
В самолете.
CC0

Пассажирка во время полета прошла в туалетную комнату и покурила там, пишет Lenta.ru.

Дальше она вернулась на свое место. Но бортпроводники заметили дым, который начал распространяться по салону лайнера.

27-летней пассажирке сделали замечание. Однако она ответила нецензурной бранью, а потом демонстративно поставила ногу в обуви на пассажирское кресло.

В аэропорту Абакана ее ждал «теплый» прием. Полицейские задержали женщину. Совставлено два административных протокола.

Ранее из-за дебоша одного пассажира вывели из лайнера всех и осмотрели его повторно.

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