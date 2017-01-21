33 счастливчика. На Алтае снизится плата за коммуналку в десятках муниципалитетов

В 33 муниципальных образованиях края плата жителей за коммунальные услуги в 2020 году станет меньше, чем в 2019-м. При этом в части муниципалитетов, не вошедших в число этих счастливчиков, удалось уменьшить самую весомую часть квитанции — плату за отопление. Об этом рассказал начальник краевого управления по тарифам Александр Катнов.

Планка в 6,9%

Незадолго до Нового года губернатор края установил максимально возможный рост платы за коммунальные услуги в 2020 году: 6,9%. И, судя по словам Александра Катнова, подавляющее большинство муниципалитетов эту планку не перескочили.

Так, в 499 муниципальных образованиях плата жителей за набор коммунальных услуг увеличится не более чем на 4,5%. В 124 — не более чем на 6,9%.

В 33 муниципалитетах прогнозируется снижение платы, рассказал руководитель. И только в четырех она увеличится более чем на 6,9%.

В набор коммунальных услуг входит: вода, водоотведение, электрическая и тепловая энергия, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами и твердое топливо при наличии печного отопления.

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Яровое и Славгород

В число счастливчиков, где плата за набор коммунальных услуг в 2020 году снизится, не вошли крупные населенные пункты — это в основном небольшие муниципальные образования. Но города в этом списке все же есть: Яровое и Славгород.

В Яровом тариф на отопление для теплоснабжающей компании МУП «ЯТЭК» снизился на 3,85% - с 2290,07 рублей за гигакалорию до 2202,10. По новому тарифу яровчане будут платить весь 2020 год.

«Связано это с тем, что ресурсоснабжающая организация не смогла дать экономическое обоснование части расходов, и мы их исключили при расчете тарифа», — сказал Катнов.

«Гостиница Славгород» altapress.ru

В Славгороде летом прошла оптимизация котельных, сократились затраты по оплате труда и удалось купить относительно дешевый уголь — по цене 2,6 тыс. рублей за тонну, ранее рассказывал глава города.

В итоге тариф на тепло в Славгороде снижен с 2907,90 рублей за «гигу» до 2692,95 рублей, и тоже с 1 января. Разница — 215 рублей.

Кроме того, в обоих городах снижается тариф на мусор. А в Славгороде еще подешевеют и вода, и водоотведение, объяснили в управлении по тарифам.

Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

Белокуриха: переговоры с бизнесом

Белокуриха в число «33 счастливчиков» не вошла Тем не менее с 1 января тариф на тепловую энергию в городе-курорте уменьшен на 192,54 рубля — он теперь составит 2811,17 рублей.

В 2019 году «Теплоцентраль Белокуриха» стала одним из лидеров по цене гигакалории: с 1 июля она составила 3003, 71 рубля — это в 1,6 раз больше, чем, скажем, в Барнауле.

Прошлогодний рост в «Теплоцентрали» объясняли отключением от централизованного отопления крупных санаториев. Полезный отпуск снизился — затраты остались прежними, и энергетики доказали: им нужен более высокий тариф.

Санаторий «Белокуриха» Евгения Родочинская

По поручению губернатора вопрос проработали на рабочей группе. Собственника котельной (компанию «Росгазификация») удалось убедить снизить арендную плату почти на 30%. А за счет присоединения новых крупных объектов к системе теплоснабжения полезный отпуск даже немного увеличился.

«Представители местного бизнеса, которые участвовали в рабочей группе и увидели, что есть диалог, есть понимание, что тарифы не будут резко расти, что рост тарифов будет с ними обсуждаться и согласовываться, готовы приостановить планы по переходу на свои котельные», — сообщил Катнов.

Чиновник говорит, что сейчас обсуждаются меры, которые позволят в перспективе 5−10 лет составить прозрачную и понятную картину изменения тарифа. Он не исключает и его дальнейшего снижения.

Газификацией бийского Заречья намерен заняться другой инвестор. архив ООО «Теплоэнергогаз»

Заречье в Бийске

Снижения тарифов удалось добиться и для потребителей тепловой энергии бийского МУП «Водоканал», который подает отопление для заречной и нагорной части города — это примерно 20% потребителей.

Здесь тариф уменьшили на 317,75 рублей — с 3271,81 до 2954,06 рублей за «гигу».ПО такому тарифу местные жители будут платить в течение всего 2020 года.

«Связано это с тем, что администрация Бийска выкупила котельную у „Росгазификации“. Плата за аренду этого объекта играла существенную роль при формировании тарифов — она составляла 30 млн рублей. После покупки котельной депутаты Бийска приняли решение о кратном стоимости арендной платы — до 30 тыс рублей», — пояснил Катнов.

Новый зал в мэрии Бийска. trs-tender.ru

По словам руководителя, сейчас в стадии проработки вопрос о дальнейшем снижении тарифа для жителей этой части Бийска.

По данным «Алтайской правды», имущественный комплекс «Росгазификации», включая котельную, тепловой пункт и сети, выкупили за 135 млн рублей. Окончательно рассчитаться администрация Бийска должна до декабря 2021 года.