При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК в Алтайском крае составляет более 140 ПВЗ.
Ранее посылку могли получить только те клиенты, которым пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя.
СДЭК.
СДЭК
Как сообщили в компании, следующим шагом планиурется отправка и перемещение посылок, которые пока хранятся на складах СДЭКа.
Ранее СДЭК приостановил эти операции из-за технического сбоя 26 мая.
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