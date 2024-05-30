СДЭК начал выдачу посылок после хакерской атаки. Об этом пресс-служба компании сообщила altapress.ru.

При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК в Алтайском крае составляет более 140 ПВЗ.

Ранее посылку могли получить только те клиенты, которым пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя.

СДЭК. СДЭК

Как сообщили в компании, следующим шагом планиурется отправка и перемещение посылок, которые пока хранятся на складах СДЭКа.

Ранее СДЭК приостановил эти операции из-за технического сбоя 26 мая.

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