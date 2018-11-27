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Семя тыквы и мука из конопли: в Барнауле на месте «пивняка» открылся магазин здоровой еды

15 ноября в Индустриальном районе Барнаула, на улице Малахова, в новом формате начал работу магазин здорового питания «Здрава». Развивает его одноименный кооператив. Его члены планируют открыть полноценную торговую сеть и обещают наполнить полки необычной продукцией, в том числе для вегетарианцев и веганов.

В Барнауле открылся очередной магазин здоровой еды
В Барнауле открылся очередной магазин здоровой еды
Евгений Бобров
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Потребитель

Как сообщил Виктор Загретдинов, член кооперативного участка «Здрава», в первый раз магазин открыли три года назад в этом же доме на Малахова, на площадь там была небольшая. Когда освободилось помещение по соседству, где раньше располагался круглосуточный пивной магазин-бар, собственники решили переехать.

Теперь магазин «Здрава» переформатируют — он будет работать по принципу кооперации. В торговую точку уже вошел небезызвестный кооператив «Будем здоровы», который выпускает в Первомайском районе здоровые бездрожжевые хлеба, блинчики и натуральное пюре.

Как уже сообщал altapress.ru, собственный торговый бизнес у «Будем здоровы» не пошел, точку «Алтайский крестьянин» на улице Молодежной пришлось закрыть. Проработал магазин всего пару месяцев.

Представители «Здравы» говорят, что уже имеют прибыль.

Виктор Загретдинов,
член кооперативного участка «Здрава»:

Три года назад, когда магазин только был запущен, приходилось работать в убыток. Так продолжалось около полугода. Потом вышли в «ноль». Затем у торговой точки появились свои клиенты, а за ними и прибыль. Могу сказать, что подобные магазины для здорового питания широко распространены в европейской части страны, есть они и в Новосибирске. В Алтайском крае эта тема развивается, но пока не очень активно.

Что будет продавать «Здрава»

Сейчас в ассортименте магазина в основном местная продукция. Но уже через неделю должно прийти поступление из других регионов. На прилавках, в частности, появятся вегетарианская колбаса, веганские сыры.

При этом участники кооператива подчеркивают: их продукция предназначена не только противникам животной пищи, здесь будет все, начиная от овощей и фруктов, заканчивая крупами, хлебами и полезными сладостями.

Хлеб с полезными добавками от кооператива &quot;Будем здоровы&quot;
Хлеб с полезными добавками от кооператива «Будем здоровы»
Ирина Пергаева

Мясо, колбасу и полуфабрикаты в «Здрава» продавать не будут. Исключение сделают только для натуральной фермерской молочки.

Каковы планы на будущее

Сейчас у кооператива всего один магазин в Барнауле. Однако на этом «Здрава» останавливаться не собирается. В планах у «Здравы» развить целую сеть, продвигающую здоровое питание, причем не только в Алтайском крае.

В качестве перспективных рынков называется Новосибирск, Омск и Красноярск.

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