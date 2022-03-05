Сервис аудиокниг Storytel приостановил свою работу в России

Подписной сервис аудио- и электронных книг Storytel временно приостанавливает свою работу в России из-за событий на Украине, сообщили в компании.

Сервис заявил, что они впервые за все свое существование останавливает продажи и инвестирование на ключевом для себя рынке.

«Storytel до дальнейшего уведомления приостановит свою деятельность в России, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента в России», — уточнили они.

Однако сервис не исключает, что при случае вернется к российским пользователям: «Storytel будет продолжать внимательно следить и оценивать развитие событий и поддерживать диалог со всеми соответствующими заинтересованными сторонами», цитирует компанию «МК».

Storytel — это один из самых крупных мировых подписных сервисов аудио- и электронных книг, он работает в 25 странах мира. Головной офис компании находится в Стокгольме.

Подписчикам сервиса доступны более 700 тыс. книг. На 2020 год мировая аудитория сервиса составляла более 1 млн человек.